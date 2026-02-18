Румен Радев. В същото време Радев отказва да има каквато и да е връзка с това правителство и твърди, че то изцяло е на ПП-ДБ. Това каза политологът проф. Огнян Минчев в ефира на NOVA NEWS.
Експертът посочи, че за социален министър е назначен Хасан Адемов, който е представител на пролиберална партия, свързана с пропазарна политика. Той каза още, че финансовият министър не е заемал категорична позиция по отношение на "ляво – дясно".
На базата на общата визия на кабинета Минчев е на мнение, че по отношение на оста ляво–дясно става дума за неутрален служебният кабинет. Политологът подчерта, че назначенията в правителството са "антиПеевски" и се прави опит да се хвърли мост към избирателите на АПС.
Минчев смята, че номинацията на Надежда Нейнски поставя ясна рамка на външната политика, която ще води кабинетът, а именно проевропейска и проатлантическа. По думите на политолога ролята на вицепремиера за честни избори е да гарантира процедурите при правилното провеждане на вота, а също така и адекватните действия от страна на ангажираните институции, за да бъдат сведени до минимум нарушенията.
По отношение на Румен Радев експертът смята, че той все още мълчи, "за да може да хвърля възможни мостове и примамки във всички направления в обществото с цел да максимализира своя резултат".
Политологът коментира и случая "Петрохан – Околчица". Според него този казус е толкова заплетен, че не би си позволил да дава оценки. "Това, което е без съмнение, е, че тази трагедия беше политизирана. Новото правителството ще трябва да положи усилия, за да продължи разследването и да се осведоми обществеността за случилото се. Това няма да бъде лесно, имайки предвид, че кабинетът трябва да влезе в сътрудничество с ДАНС и другите институции по сигурността. А дали това ще е възможно и до каква степен - ще стане ясно", допълни още Минчев.
