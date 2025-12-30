Проф. Момчил Мавров за "хоспитализираните" в казина: Случаите засягат около 90% от лечебните заведения, с които НЗОК има договори за медицинска дейност
© ФОКУС (Архив)
Коментарът му е свързан с новината, че са констатирани сериозни несъответствия в отчетените хоспитализации на здравноосигурени лица.
Предварителен анализ на данни за първото полугодие на 2025 г., изготвен от Националната агенция за приходите (НАП), показва, че са регистрирани над 22 000 посещения в игрални зали, извършени от лица, които по същото време официално са били приети за болнично лечение. Броят на пациентите, които са пребивавали в игрални зали във времето, през което са били хоспитализирани, е 3890.
"Тези данни ги получаваме за първи път, преди не е имало. Може да става въпрос за пациенти, които са изпуснати или са преодоляли контрола на лечебните заведения. В крайна сметка това е проблем на самите изпълнители на болнична помощ. Не мога да коментирам болници, законът забранява, обхващат всички градове. Такива случаи засягат около 90% от лечебните заведения, с които НЗОК има договори за медицинска дейност", коментира подуправителят на Касата.
"Това, което е установено е, че в рамките на една хоспитализация, която си има начална и крайна дата и час - това физическо лице е посещавало игрална зала. Там му е извършена регистрация с документ за самоличност. Това трябва да бъде проверено, включително и причините и обстоятелствата. Може да е използван чужд документ на самоличност или да е самоволно напускане на пациента. При всички случаи ще се натъкнем на фиктивни хоспитализации", каза още проф. Мавров.
"Предварителният анализ показва пътеки, при които хоспитализацията се извършва при тежки състояния и индикации. Говорим за първите 6 месеца на 2025 година. Регистрираните данни са около 22 000 случая, а ако говорим за физически лица става въпрос за около 4000 души, а ако говорим за брой случаи като хоспитализации - това са 3890 случая", допълни той.
Защо точно казината
Проф. Момчил Мавров обясни, че там проверката на физическото лице е безспорна и категорична. "Данните му трябва да се снемат по закон съгласно член 10-ти от Закона за хазарта, трябва да се снемат по документ за самоличност, тоест данните, които постъпват за физическото лице в НАП са безспорни и категорични. Затова ние можем да ги ползваме и да засечем присъствието на тези лица по време на хоспитализация извън територията на лечебно заведение", коментира подуправителят на Касата.
Предстои да бъдат проверени данните и за вторите 6 месеца на 2025 година. От НЗОК са категорични, че ще има още подобни случаи. Към момента е рано да се каже колко е ощетена Касата. "Това, което може да се изчисли са на каква стойност са тези хоспитализации, а тя е малко над 7 милиона лева, но в тази сума не влизат медицинските изделия и лекарствените продукти, които се прилагат в хода на лечението, извън цената на клиничната пътека", уточни проф. Мавров.
Още от категорията
/
Експерт: Дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП годишно задържа между 100 и 120 сексуални насилници
20.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
ГДБОП: Ежедневно хора получават обаждания от лица с индийски или ...
23:07 / 29.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.