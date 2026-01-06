Проф. Павлов: Христо Ботев е европейска и световна личност
Опитите да се злоупотребява с името на революционера, да се използва за политически цели и да се търсят евтини сензации са абсолютно неприемливи, заяви историкът. "Няма никакви основания в него да се търси предшественик на комунистите или нещо друго. Христо Ботев е модерен националист, безкраен патриот и човек с изключително хуманистични европейски разбирания, какъвто е и неговият приятел Васил Левски. Той е идеалист с много високи цели, но същевременно е и прагматик. Независимо от своите лични антимонархически убеждения, на борда на "Радецки“ той се държи като истински държавник – изпраща писма до европейските Велики сили“, разказа проф. Павлов.
В годините, в които Ботев е в емиграция, той израства изключително бързо. Той е завършен революционер, публицист, поет, вестникар и политик. "Той израства и политически изключително много и това личи от поведението му с невероятната акция с парахода "Радецки“, която заедно с Баташкото клане е най-широко тиражираната новина в България по време на Априлското въстание“, посочи проф. Павлов.
Христо Ботев е една от най-популярните фигури в българската литература, добави той. "Той познава много добре българската поезия. В неговите стихове може да бъде открито влияние на Раковски. Той е модерен човек и неслучайно неговата поезия ни вълнува и днес“, допълни историкът.
Малко известна е неговата преводаческа дейност. "Той превежда пиеси на Микола Костомаров – учен от украинско-руски произход в Руската империя, който създава общество "Кирил и Методий“ в Киев, което се бори за равенството на малорусите, както и на руския историк Дмитрий Иловайски – "За славянското произхождение на дунавските българи“, обясни проф. Пламен Павлов.
Изключително важна е и неговата издателска дейност. "Издава почти сам "Дума на българските емигранти“ и другите вестници – той е и редактор, и коректор. Коства му и много средства, с които той невинаги е разполагал“, допълни историкът.
