Проф. Попконстантинов: Българското не може да бъде затрито и изпратено в небитието
"Ще оцелеем, но това трябва да го завещаем като дух, като вяра за идните поколения", подчерта още той.
На въпрос дали полагаме достатъчно усилия, за да пазим културното и археологическо наследство, проф. Попконстантинов отговори: "Добре е, че Людмила Живкова запали искрата. Но запалената искра, за съжаление, не се допусна толкова да се разгори, за да може и нашите съвременници, както учени, така и политици, особено политиците, да се загрижат повече за съхраняване на онова, което ни е завещала нашата българска земя - с онова богато минало".
"Някои казват: "Стига с това минало! Да гледаме настоящето", но без минало няма настояще. Няма и бъдеще", категоричен беше археологът пред Bulgaria ON AIR.
Проф. Попконстантинов си спомни и за 2010 година, когато той, заедно с екипа си, направиха едно от най-значимите археологически открития у нас – реликварий с част от мощите на Св. Йоан Кръстител.
В ефира той разказа за целия процес по търсенето и откриването на мощите. "И бях, и не бях изненадан", разкри ученият.
