Проф. Рачев: Ще вали страшно много
"За всичко това е виновна "Барбара“ – случайно съвпада с женско име. Такъв е циклонът. Премина по най-благоприятния начин, за да може да обхване облачната система в България. В момента е над Южното Черноморие. От полунощ в Царево вече има 37-38 литра дъжд на квадратен метър – при положение, че е валяло преди това“, посочи професор Рачев.
"Сигурно ще продължи да вали и в следващите часове. А 40 литра не е малко. След това този циклон ще се изтегли към Констанца и североизточната част на България ще остане под негово влияние“, отбеляза пред bTV той.
"Ето го червеното петно – евентуално ще вали страшно много – на места до 150 литра – до четвъртък, рано сутринта“, отбеляза климатологът.
"Морето подпира всичките реки и нивото на реките без валеж също се покачват“, посочи Георги Рачев.
По думите му от четвъртък ще стане доста по-топло и нормално за октомври.
"Идва Димитровден и трябва да чакаме циганското лято", отбеляза той.
