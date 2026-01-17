Проф. Радка Аргирова: Новият субвариант на грипа напада не само горните дихателни пътища, но и белите дробове
© NOVA
Проф. Аргирова предупреди, че всеки симптом като суха кашлица, температура или болки в ставите "трябва да ни бъде една червена лампичка, че може би сме заразени с грип“. Тя е категорична, че самоизолацията за 3-4 дни е задължителна, а ключът към успешното справяне е ранното лечение. "До третия ден би било възможно напълно да бъде пресечена тази инфекция“, поясни тя пред NOVA, допълвайки, че след този срок често започва отключването на усложненията.
Въпреки че актуалният субвариант е изолиран в САЩ едва през юли и не е включен в тазгодишната ваксина, вирусологът успокои, че тя остава ефективна. "Антителата, които се изработват срещу вече установената формула, се оказват около 75% ефективни и срещу новия вариант“, сподели тя. Проф. Аргирова препоръча антивирусните препарати да се приемат и профилактично от останалите членове на домакинството, тъй като те имат директно действие върху компонентите на вируса.
Относно рисковите групи, тя посочи не само възрастните с хронични заболявания, но и децата и юношите, на около 7-16 г., които са основни разпространители. За финал вирусологът коментира и първите случаи на чикунгуня у нас, определяйки ги като симптом за глобалното затопляне. "Това е признак, който е много съществен за климатичните промени в света“, каза eкспертът и призова колегите си лекари винаги "да се мисли за това“, за да не остават подобни заболявания недиагностицирани.
Още по темата
/
Д-р Детелинова: Усложненията от грипа са най-опасни за децата под 2 години и възрастните хора над 65 години
15.01
От днес до 20 януари във Варна се въвеждат противоепидемични мерки – учениците минават на онлайн обучение
14.01
Д-р Милена Миткова, УНГ: Възпалението на средното ухо е едно от сериозните усложнения от грипа
12.01
Още от категорията
/
Нека върнем усмивката на малката Зара от Пловдив: Една битка, която трябва да спечелим заедно!
15.01
Слави Трифонов: Никоя друга партия не може да ни нарежда да приемаме глупави закони или да ни казва как да гласуваме
14.01
Множество граждани се събраха на протеста за машинен вот на изборите, кадър показа мащаба на събитието
14.01
Ивайло Мирчев: Протестите ще продължат, докато оказват влияние над управляващите. Това е правилният подход
14.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Студ сковава България
08:36
Край на тайната на заплатите
22:18 / 16.01.2026
Биков: Ако не се правят промени, би било далеч по-лесно за изборн...
21:57 / 16.01.2026
Проф. Масларов: Пациентите с транзиторната исхемична атака ще бъд...
21:25 / 16.01.2026
БНБ с актуална информация за обмяната
20:49 / 16.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.