ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Радостина Александрова: Рутинни ваксини намаляват риска от деменция при възрастните
©
"Трябва да говорим за ваксиниране през целия живот, защото има ваксини, които трябва да се прилагат отново под формата на бустери. Една такава е тази срещу дифтерит, тетанус и коклюш. Тя се поставя на всеки 10 години след навършване на 25-годишна възраст. За възрастните хора особено важни са и ваксините срещу COVID-19 и грип. През целия ни живот трябва да следим дали сме в крак с актуалните препоръки за имунизация“, посочи тя.
"Има една ваксина, която все още не е достатъчно популярна сред възрастните, но се надявам през тази и следващата година това да се промени – ваксината срещу пневмококи. Възрастните хора са изключително уязвими към пневмония, а при тях тя често протича тежко. Пневмококовата ваксина е създадена именно срещу бактериите, които най-често причиняват пневмония. Горещо я препоръчвам“, подчерта проф. Александрова.
Тя отбеляза, че въпреки страха на част от хората, породен от различни конспиративни теории, ваксините имат и редица неочаквани ползи.
"Оказва се, че поставянето на някои рутинни ваксини – включително срещу херпес зостер, грип, дифтерит и тетанус (с или без коклюш), както и пневмококовата – намалява риска от развитие на деменция при възрастните хора. Съществуват множество публикации в тази посока, а последната – от пролетта на тази година – беше публикувана в изключително авторитетно научно издание и е свързана с ваксината срещу херпес зостер“, допълни тя.
По отношение на варицелата, проф. Александрова коментира във връзка с предстоящото въвеждане на задължителна ваксинация от 2026 г.:
"Варицелата не е онова безобидно заболяване, за което мнозина я смятат. Тя може да доведе до редица усложнения, включително засягане на мозъка. Причинителят е варицела-зостер вирус – от семейството на херпесните вируси. След първоначалната инфекция вирусът остава завинаги в организма. По-късно може да се активира отново – понякога безсимптомно, но в други случаи причинява херпес зостер, който може да бъде много неприятен и дори да повиши риска от инсулт.“
"Усложненията от варицела могат да включват менингит, енцефалит, дори смърт. Има дългогодишен опит с ваксината, която значително намалява риска от тежко протичане и усложнения. Идеята за т.нар. "варицела партита“, при които децата умишлено се заразяват, всъщност крие сериозен риск“, подчерта проф. Александрова.
Относно ваксините срещу варицела и херпес зостер, тя обясни:
"При децата се използва жива, атенюирана ваксина. При възрастните хора, особено тези, които често боледуват от херпес зостер, също се препоръчва имунизация. Съществуват два вида ваксини – живата, атенюирана (с по-висока доза на вируса), която до скоро се използваше и при възрастни, но вече не е налична в Европа и САЩ; и рекомбинантната ваксина, която не съдържа целия вирус, а само един белтък от повърхността му – ключов за изграждането на имунен отговор“, добави вирусологът.
Още от категорията
/
Фасове, пластмасови сламки, бутилки и чашки: Какво остави българинът по морето след края на сезона?
08:39
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.