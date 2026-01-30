Проф. Румен Драганов за Закона за атракционите: Ще има санкции наказания
© NOVA NEWS
"Смисълът на този закон е да бъде гарантирани зравето и животът на всички, които ползват такива атракции, и в същото време да бъде гарантирана добрата работа на тези, които честно искат да изпълняват своята работа", каза още той.
Проф. Драганов обясни, че законът предвижда да има санкции и наказания за тези, които не са спазили реда да бъдат вписани в регистъра и извършват дейност незаконно, както и за други, които са вписани в регистъра, но са се опитали да вкарат в заблуждение проверяващите.
По думите му сега е правилното време за въвеждането на мерки.
Още по темата
/
Освободиха двама от обвиняемите за смъртта на 8-годишния годишния Иван от Разлог, който загина при инцидент в Несебър
15.12
След инцидента в Несебър: Спазват ли се изискванията за безопасност при планинските съоръжения?
31.08
Прокъсвания, разнищвания и неработеща пружина на карабинера: Това са част от знаците за неправилна експлоатация на водни атракциони
30.08
Инструктор, след трагичния инцидент в Несебър, при който загина дете: След инцидента все едно падна някаква бомба
28.08
Поли Карастоянова за инцидентите по Черноморието: Пред очите ни тази седмица умират невинни хора при нелепи обстоятелства
23.08
Майката на малкия Иван от Разлог, който загина в Несебър: Той ме питаше "добър ли съм, мамо?". Когато му казвах, че е моята гордост, той ходеше наперен
22.08
Корнелия Нинова: Не може повече да си даваме курбан децата. Навсякъде е безотговорност и безхаберие
22.08
Още от категорията
/
Директор в банка: От 25 г. банковият сектор не е бил в толкова добро състояние. Засега кредите остават стабилни
11:07
Европол, ГДБОП и американските служби свалиха най-големите сайтове за пиратско съдържание у нас
10:16
Даниел Петров: Българският пазар е залят от по-евтини стоки със занижени фитосанитарни показатели, които конкурират местното производство
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.