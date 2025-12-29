Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
"Годината показва, че политиците не са научили големите уроци от предишните 4 години. За да върви България напред, има нужда от широко съгласие по ключови приоритети. Навсякъде в Европа имаме фрагментация на партийната система и поляризация", заяви политологът проф. Румяна Коларова в коментар на изминалата политическа година в страната.

Фаталната заблуда на управляващите

По думите ѝ част от управляващите са си създали илюзията, че имат удобство да имат всякакви решения. 

"Гражданите показаха, че не е така и има мрежи за мобилизация не само в София. Надявам се политиците да достигнат някаква степен на реално отношение към ситуацията", подчерта проф. Коларова в "България сутрин".

Политическата криза у нас: Защо нестабилността се превърна в норма?

 

Политологът д-р Теодор Славев на свой ред каза пред Bulgaria ON AIR, че изпращаме динамична година. 

"Започнаха процеси, които ще продължат и следващата година. За присъединяването към Еврозоната работиха няколко правителства. Смяната на валутата изисква усилията на цялото общество. Втората тенденция е продължаващата политическа криза. Страшно е недоверието на гражданите към институциите", анализира той.

Нови промени в Изборния кодекс?

Славев отбеляза, че догодина у нас ще има избори поне два пъти и добави, че не е привърженик изборната система да се променя в 12 без 5.

Според него първият проблем е съставянето на служебно правителство, тъй като хората от списъка в "Домовата книга" може да откажат поста на служебен премиер.