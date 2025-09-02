ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Савов: Деца се вербуват да станат киберпрестъпници, зачестяват и случаите на самоубийства на млади хора
По думите му новата реалност е ерата на кибернесигурността. Очакванията му са да имат огромни проблеми.
Рисковете пред децата заради AI
Зачестяват случаите, в които деца се вербуват да станат киберпрестъпници.
"Имаме абдикиране на родителите, ниска киберхигиена, увличане на младите хора за печелене на лесни пари и крайна демотивация за развитие и създаване на истински живот с бъдеще", алармира експертът.
Той даде пример със САЩ, където зачестяват случаите на самоубийства на млади хора, които са изключително интелигентни, но изкуственият интелект им дава усещане, че не са потребни на този свят. Затова гостът призова за обучение на децата в България за рисковете от AI.
"Деца демонстрират садистични наклонности един към друг. Ние сме в само началото - ще станем свидетели на каскади от киберпрестъпления - ще засегнат финансова, банкова система, транспорт. Спирането на електричеството в Испания е малка част от това, което ще се случва, както и сривът в системите по летищата в Европа", предупреди проф. Илин Савов чрез ефира на Bulgaria ON AIR.
Инвестиции на държавата в превантивни мерки
Бившият ректор на Академията на МВР призова за изграждане на дългосрочна визия за киберустойчива България.
"Да се провеждат обучение сред децата коя информация е истинска и коя не, децата да разбират процесите в дигиталния свят. Всяка една компания да бъде информирана и подготвяна, че ще има информации, с които ще се манипулират хората. Свърши времето, в което кампанийно да замаскираме очите на определени хора. Не може да разчитаме на хора без нито ден стаж в службите и МВР", каза още проф. Илин Савов.
Той е убеден, че има нужда от създаването на Национален регистър на киберобучители.
