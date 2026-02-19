Проф. Станимир Карапетков: Експертизата по делото "Сияна" е изготвена по "най-съвременна методика"
"Тази експертиза, според мен, е образец за работата ни. Тя представлява даже един научен труд“, каза той и подчерта, че използваната методика е "най-съвременната“, като част от нея "даже не е публикувана“ в негови учебници.
Проф. Карапетков отрече да има конфликт на интереси с адвокат Явор Нотев. По думите му много по-късно в делото "Сияна" е научил от медиите, че Нотев е станал адвокат в процеса.
Инж. Карапетков бе категоричен, че никога не е планирал да си прави отвод по делото "Сияна".
"Никога. Аз съм правил всички сложни дела“, заяви пред БНТ проф. Карапетков.
"Ако нямаше тези атаки срещу мен, щях да постъпя както със всички дела – да свършат бързи и точно.“
По искане на Сарафов: ВСС освободи окръжния прокурор на Плевен
21:20 / 18.02.2026
