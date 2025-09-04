Есенният политически сезон започва с нови протести, заявки за вот за недоверие от страна на опозицията, която явно се е готвила лятото за много силни първи дни. В момента опозицията не е единна и е разделена най-малко на две: проруска опозиция и проевропейска опозиция, което предполага, че тя няма да има никога единна концепция за управление. Това каза в предаванетонаръководителят на катедра "Политология“ в СУ "Св. Климент Охридски“ и председател на Българската асоциация за политически науки проф. Светослав Малинов."Очакваме интересен сезон, защото протестите ще се редуват, но с различни теми и може би силите на опозицията ще се съберат за вота на недоверие, който обаче не е ясно как ще премине. Защото вече дойде ред на проевропейската опозиция в България да зададе своя вот, а именно ПП-ДБ. И вероятно ще се съберат повече гласове от предишните,“ посочи той и обясни, че ползите от вотовете на недоверие могат и да са малки, но понякога могат да доведат и до смяна на министри, промяна на политики, създаване на напрежение между управляващите в коалицията. "Друг е въпросът, дали петият поред вот не идва прекалено бързо след четвъртия и третия, дали не се обезцениха тези вотове на недоверие, понеже прекалено често започнаха да се появяват, от което опозицията губи.“Проф. Малинов изрази предположението, че пълният капацитет за протести ще се види в края на месец септември, когато вече ще е свършил и отпускарския сезон. Според него има потенциал за широкомащабни протести, като освен срещу ЕС, еврозоната, както и за "завладяната държава“ и правосъдната система, започват да се появят и съвсем конкретни теми, които сякаш нямат нищо общо с прекия политически дневен ред. "Подобен тип натрупвания на чисто политически и граждански протести може да доведе наистина до нещо по-сериозно. При всички положения, нито едно управляващо мнозинство не иска да започва политическия есенен сезон с такива проблеми, пред които се изправя в сегашното.“Предстоящите президентски избори ще бъдат тест за ПП-ДБ да докажат, че са в състояние да минат на ново ниво като коалиция, посочи още политологът. "Електоралният потенциал на тази коалиция може да се осъществи само ако местните структури по места наистина обединят ресурси и хора, и финанси, и възможности. Общо взето в парламента ПП-ДБ действат достатъчно единно, за да изпълнява функциите си на опозиционна партия,“ каза той и допълни, че няма как да се борят за първото място с това нивото на единство на президентските избори. Според проф. Малинов управляващите в момента стоят достатъчно стабилно, за да може да си позволяват да мислят за пълен мандат, но според него ще има сериозен трус в управляващата коалиция, защото едва ли ще издигнат обща кандидатура за президент.