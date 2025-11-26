Мисля, че сблъсъците предстоят. Мисля, че сме в началото на тези сблъсъци. И аз самият бях измежду тези, които не спестиха критики към бюджета, но не очаквах, че ще се стигне до тази конфронтация. Искам само да обърна, че конфронтацията в Народното събрание бледнее пред напрежението, което нараства в обществото, най-вече в частния сектор и в тези, които са директно ощетени от този бюджет. Не всички са директно ощетени и това е всъщност драмата, която се разиграва пред нас като общество. Има бенефициенти на бюджета, има цели съсловия, държавни служители, особено в някои органи, които не просто трябва да са доволни, а трябва да са благодарни на правителството и на този бюджет. Има други, които тепърва ще разберат какво са загубили. Това каза ръководителят на катедра "Политология“ в СУ "Св. Климент Охридски“ и председател на Българската асоциация за политически науки проф. Светослав Малинов в предаванетопоИ допълни: "А частният бизнес, осигуряващите се лица, те директно са ощетени, и те го разбраха веднага. Не очаквах обаче да има такава бърза организация точно на работодателите, които по принцип не подлежат на политически контрол, на политическа организация, нямат мощни организации, които да предизвикат тези бързи, спонтанни понякога, но бързи протести, които се очертават. Така че аз лично, предполагам и правителството, са изненадани от тази реакция".На въпрос докъде ще доведе конфронтацията и дали няма да бъде поредният напън, за нещо, което в крайна сметка остава същото, проф. Малинов смята: "Не може да се свърши нещо, което остава същото, защото в момента или ще бъде това, което правителството е дало, или ще има промени. Ако правителството е решило наистина да упорства и да не внася промени в бюджета – искам само да отбележа, че се добави един много мощен глас против този бюджет, и този глас не е свързан с българската политика, не е свързан с българската опозиция, не е свързан с българските работодателски организации, които са ощетени. Това е глас, който трябва да се чуе, който медиите трябва да вземат предвид. И крайно време е да свикнем да се вслушваме в някои неща, които са малко по-важни за нашето бъдеще от всички останали – това е оценката на Европейската комисия, абсолютно безпристрастна, намираща се и извън нашите политически проблеми".Професорът отбелязва, че предупреждението е дошло заради общата ни правна рамка за Европейския съюз."Знаете за процедурата по свръх дефицит, та, те предупредиха, Европейската комисия, че този бюджет е нереалистичен в няколко пункта. Най-вече приходната част е завишена, разходната необяснимо защо раздута. Така че има предупреждение, вече извън нашите политически страсти, че се задава нещо опасно. А Европейската комисия е особено чувствителна и внимателна и много прецизна, защото когато една държава, не дай Боже, изпадне в свръхдефицит и е в еврозоната, не забравяйте това, нейните проблеми вече стават проблеми на всички държави в еврозоната. И колкото са по-големите, толкова повече нови проблеми за останалите. Трябва да имаме това предвид. Това за мен би трябвало да притесни малко повече правителството от вътрешните му проблеми и атаките на опозицията".