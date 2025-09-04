ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Татяна Дронзина: Путин се яви легитиматор на китайската визия
©
По думите й ШОС все повече лансира идеята си за един многополюсен свят, като отхвърля западния модел за еднополюсна хегемония. "Организацията създава визията за един международен ред, където различните центрове на сила ще съществуват паралелно, но не за сметка един на друг. Това подчерта вчера Путин в интервюто си след приключването на всички церемонии", заяви Дронзина.
Според екпертът, Владимир Путин и Си Дзинпин са си разпределили ролите в събитията:
"Президентът Си беше домакин и център на вниманието - той откри срещата, говореше за нов тип международни отношения и за ролята на ШОС като платформа за многополюсен свят. Той изгради своя образ като икономически визионер, който акцентира върху инициатива "Един пояс – един път“, говори за инфраструктурни проекти, за инвестиции, за банки, за взаимна свързаност и други.
В същото време ролята на Владимир Путин беше различна. Той беше партньор по сигурността, тъй като изведе на предан план въпросите на борбата с тероризма, военната координация и противопоставянето на Запада, който той често отъждествяваше с НАТО. Освен това, той се прояви като енергиен и геополитически играч, като подчерта значението на руските енергийни ресурси, транспортните коридори за свързването на Евразия", смята тя.
Проф. Татяна Дронзина припомни, че в двустранните разговори между Китай и Русия беше подписан сериозен пакет от документи, включително отнасящи се до строителството на втория газопровод "Силата на Сибир-2“.
"В крайна сметка Путин се яви нещо като легитиматор на китайската визия. Присъствието и речите му показаха, че Русия подкрепя китайското лидерство в ШОС и също залага на многополюсния модел", коментира още тя.
Още по темата
Още от категорията
/
Д-р Станимир Хасърджиев: България продължава да бъде държавата, в която най-голям процент от средствата, отделяни за здраве, идват от джоба на българина
04.09
Важно заключение, свързано с юридическата промяна на пола на транссексуалните, прилагано у нас
04.09
Цитиридис: Звучи като промоция в "Кауфланд" – убиваш и излизаш от затвора в разцвета на силите си
04.09
Предложение: Майките, които се върнат по-рано на работа, да получават 100% от обезщетението плюс заплатата
04.09
Олег Асенов: Настъпи времето да отворим очите на камерите на тол системата за нарушителите на средна скорост
04.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Трифонов за побоя над директора на полицията в Русе: Каквито сме ...
20:42 / 04.09.2025
На комисар Кожухаров е направена животоспасяваща операция, загуби...
19:38 / 04.09.2025
Нинова: Потресаващо! Щом стигнахме до това да се пребиват органит...
19:38 / 04.09.2025
Проф. Чуков: Трябва да се намери инструмент, който да накара Пути...
18:48 / 04.09.2025
Проф. Светослав Малинов: Очакваме интересен политически сезон, за...
18:47 / 04.09.2025
Почина единият от пострадалите при трудовата злополука в завод "А...
18:08 / 04.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.