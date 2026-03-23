Хората не бива да се плащат след случаите на морбили в Бяла Слатина. Ако се уплашат от инфекцията и тръгнат да бягат в страната нещата ще станат по-зле за здравните власти. Най-важното за такива заболявания е комуникацията с хората и работата на медиаторите Това каза пред bTV проф. Тодор Кантарджиев."Ваксината осигурява 100% защита. Ако едно дете не е ваксинирано може да има ужасни случаи на късни усложнения от прекарана инфекция - възпаления на мозъка. Едно красиво момиче на 25 г. беше напълно сляпо", каза още той. Сред заразените деца в Бяла Слатина има дете с две ваксини. Кантарджиев обясни, че преди 15 г. е имало епидемия от 23 хил. случая."Преди 10 г. имаше епидемия, която ликвидирахме на 1000 човека"."Здравните власти не трябва да допускат хората с деца да бягат в страната. И трябва да се навакса неимунизираното. Най-лошото е в системата да отчита поставена ваксина, а детето да не е имунизирано", каза още той.