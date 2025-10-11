ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Тодор Кантарджиев: Лятото беше дълго, затова очаквам грипът да дойде по-късно
© БНТ
"Грипен вирус от групата B – от 2020 го няма. И не забравяйте, че и във ваксините го няма. Вече има противогрипна ваксина, която е тройна, не четворна. А и Ямагата го няма", обясни професорът в ефира на БНТ и добави:
"Това е нормално, очаквано явление, защото грипните вируси са изключително изменчиви."
Проф. Кантарджиев припомни, че подобно изчезване на вирусен щам е възможно поради конкуренция между различните вируси:
"Когато преобладава един вирус в обществото, той измества другите. Така стана и с ковида – по време на пандемията грипът почти изчезна. След пандемията нещата се върнаха към обичайното. Грип А и Б отново циркулират, но Ямагата не се е появявала от пет години."
Според професора, тази година у нас се предлагат френска и холандска ваксина, като разликата между тях не е съществена:
"Тривалентната ваксина е напълно достатъчна на този етап. По предложение на СЗО именно тя се препоръчва за възрастните над 65 години", обясни той.
"Съветвам хората да се обадят на личните си лекари и да се запишат за имунизация, когато ваксините пристигнат – очакваме около 500 хиляди дози до края на октомври. Назалните ваксини са само за деца от 2 до 18 години. Ако миналата година детето е било имунизирано, сега е достатъчна една доза. За първи път – две, с интервал от месец", уточни професорът.
Тази година, по думите на Кантарджиев, грипният сезон вероятно ще настъпи по-късно.
"Лятото беше дълго, затова очаквам грипът да дойде по-късно. В България винаги зависи кога ще се приберат нашите сънародници от Западна Европа – те често го донасят оттам, отбеляза той.
В момента, според него, циркулират други респираторни вируси – риновируси, аденовируси, метапневмовирус и бокавирус, които обикновено се изместват от грипа към края на ноември.
По данни на Националния център, през последните четири седмици има около 200 регистрирани случая на COVID-19 седмично, но реалният брой вероятно е няколко хиляди.
"Това не ме плаши. По време на пандемията имахме десетки хиляди на ден. Сега случаите са 10 пъти по-малко от миналата година по това време", посочи Кантарджиев.
Професорът призова да се помисли за имуноподготовка преди зимата:
"Две седмици, откакто не ни вижда слънце, може да започнем витамин D. А за пробиотици – не един и същи дълго време. По-добре е да ги сменяме. Сега е моментът за туршии и ферментирали храни. По-хубаво от туршията и киселото зеле няма!", заяви Кантарджиев.
Още по темата
/
СЗО алармира: Една жена умира на всеки две минути от усложнения по време на бременност или раждане
07.04
"Няма опасност от нова пандемия": Увери Европейският център за превенция и контрол на заболяванията
08.01
Още от категорията
/
Промяна в движението по АМ "Тракия": Приключва реконструкцията в платното за Бургас край Пазарджик
08:44
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
10.10
Мундров: Проверка на възрастта чрез цифровия портфейл може да осигури защита, без да създава пречки
10.10
Министър Караджов: 100% от бързите влакове вече се обслужват от нови локомотиви Siemens Smartron
10.10
Зафиров: На Балканите има наследени проблеми от междунационално ниво с висок конфликтен потенциал
10.10
Радостин Василев към ИТН: Всичко това се прави, за да се прикрие една от любовниците на Волдемор
10.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Да помогнем на Станимира да живее без болка
22:44 / 10.10.2025
Ще се увеличи ли плоският данък: Малцина помнят, че преди 10–те п...
18:21 / 10.10.2025
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е ...
17:26 / 10.10.2025
Работили в чужбина, но получават пенсия в България: Разходът за Н...
16:39 / 10.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.