Проф. Тодор Кантарджиев: Между 50 и 80% от антибиотиците, използвани в домашни условия, са ненужни
©
По думите му мерките ще имат ефект само ако се прилагат единно - както в хуманната медицина, така и в селското стопанство и при животните.
"Иначе резултатът ще бъде нисък“, подчерта той.
Проф. Кантарджиев припомни, че България е стигнала до първите места в ЕС по консумация на антибиотици и по резистентност. "Причината не е просто честата употреба, а неправилното и неразумно изписване“, посочи той.
Според експерта около 35 000 души годишно в Европа умират от инфекции, които не могат да бъдат лекувани с антибиотици заради резистентност. Особено тревожни са вътреболничните инфекции, при които понякога се налага лечение с последна линия лекарства, увреждащи бъбреците.
Кантарджиев подчерта, че между 50 и 80% от антибиотиците, използвани в домашни условия, са били ненужни, и призова за по-често използване на антибиограми, които са финансирани и дават резултат до 48 часа.
Още по темата
/
Доц. Мангъров: Препаратите срещу грип дразнят стомаха, което води до повръщане, а оттам – влизане в болница
25.01
Още от категорията
/
Увериха: Има достатъчно време за всеки, на който са му останали левове - да си ги смени в евро
11:28
Българският мед изчезва
10:27
Светослав Бенчев: У нас измамите с горивата не са на ниво потребители, а касаят по-скоро държавата
08:25
Бизнесмен: Ако един човек плати с 200 евро, това може да блокира касата и да забави обслужването на още 5-6 души. В много държави също не се приемат лесно
26.01
Блокада на всички гранични пунктове: Превозвачи от Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и РСМ обявиха мащабен протест за 26 януари
25.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.