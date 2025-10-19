ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Тодор Кантарджиев: Сега е моментът за ваксинация
© NOVA
"Сега е моментът за ваксинация. Може да се ваксинираме до средата на ноември, дори в началото на декември. Пикът обикновено е края на януари или февруари", допълни той.
"Назалните ваксини ще са с 5000 повече и съветвам родителите, който миналата година са сложили 2 ваксини, тази година – една. Тя е много хубава. Прави локален имунитет на лигавицата на носа, образуват се антитела и като попадне грипен вирус в носа на детето се предотвратява възможността да се разболее. Инжекционните ваксини за деца също са добри", каза пред NOVA проф. Кантарджиев.
"Проветряване, ползване на маски и ползване на кърпички", препоръча още проф. Кантарджиев.
Най-добрата защита обаче била закаляването на детето през лятото, когато е топло.
В момента риновирусът е най-активен, обясни професорът.
Още по темата
/
Лекар посочи, че COVID е в разгара си в България, разкри симптомите, по които да го различим от грипа
07.10
Вирусолог: Преди 100 години грипен вирус отне живота на между 50 и 100 млн. души, днес той не е нищо особено
26.09
Проф. Христова: Ваксината срещу варицела е първата сериозна крачка за намаляване на заболеваемостта
16.09
Още от категорията
/
Социолог: Мостовете между Радев и ГЕРБ не са изгорени, а тези между него и Пеевски са несъществуващи
16.10
Доц. Станчев: България ще влезе в дългова криза при всички случаи, ако не се оправят тези неща
16.10
Сергей Иванов: Когато хората тръгват към промоция, много често тръгват към най-ниското качество
16.10
Д-р Станимир Хасърджиев: Нашата здравна система се оценява като една от най-недостъпните в Европа
15.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.