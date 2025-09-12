ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Тодор Кантарджиев успокои българите!
©
За миналата седмица има 128 регистрирани случай на ковид.
"Това е със седем повече от предишната седмица. Ковид ще има. Той винаги е причинявал инфекции", каза още професорът.
Проф. Кантарджиев съветва, който е болен да си стои вкъщи и веднага да взима мерки.
"Антибиотичната резистентност е един от най-големите проблеми на нашето здравеопазване. Антибиотиците са най-успешните лекарства срещу бактерии, когато се взимат навреме, в по-голямо количество и за по-кратък период", обясни той.
Той съветва антибиотиците да не се спират, когато човек се почувства по-добре, както и да не се съхраняват на влажни места.
Още по темата
/
Лекар: Характерно за това заболяване са силните болки в гърлото, отпадналост, повишена температура, болки в ставите и мускулите
14.08
Бум на болните от COVID-19 в България. Лекари: Следете за температура, болки в гърлото и една особена хрема
12.08
Още от категорията
/
Гуцанов: 18 411 родители през миналата година са получавали обезщетение за гледане на дете и в същото време са работили
10:07
След влизането в еврозоната ще получим достъп и до дигиталното евро – ще избираме между кеш, банки и дигитални плащания
08:12
Държавата протегна ръка на гражданските организации – започва съвместна работа и законотворчество
11.09
Анализ: Трета поредна година зрелостниците в 106 училища изкарват под "среден 3" на ДЗИ по БЕЛ – икономистите с решения
11.09
Общопрактикуващ лекар: Няма къде да запишете детето си в момента. Изключително голям е проблемът с новородените
11.09
Как бързо и лесно да проверим здравносигурителния си статус, за да не останем неприятно изненадани в кабинета на лекаря
11.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.