Мисля, че това не е "войната на световете“ – тя ще започне и ще продължи на друго място и по друг начин. Това заяви геополитическият анализатор проф. Валентин Вацев в предаването ''Метроном'' по РадиоКоментарът му идва във връзка със заплахата на САЩ, че ще "ударят и унищожат“ ирански електроцентрали, "започвайки с най-голямата“. От своя страна Иран предупреди, че ако Вашингтон изпълни заплахата си, иранските сили ще атакуват "енергийна, информационно-технологична и инфраструктура за обезсоляване на вода“ в региона.Вацев заяви, че в момента американският президент Доналд Тръмп "трябва да вземе съдбоносно решение“."Единият вариант е след края на месец март да обяви пред целия свят, че САЩ са постигнали огромна и блестяща победа, защото почти всички съоръжения и инфраструктура, които Иран има на повърхността си, са разрушени. Другият вариант, който Тръмп може да си позволи, е събирането на сухопътни сили, които да атакуват иранския остров Харг, през който минават около 90% от потоците на нефт. Това може да стане в първите дни на следващия месец, като за целта са необходими около 2–3 хиляди морски пехотинци от 31-вия експедиционен корпус и вероятно още 10 хиляди командоси от ОАЕ. Те имат шанс да победят в тази война и възможност да овладеят ключовия за иранската икономика остров Харг“, каза Вацев.Според геополитическия анализатор, ако Тръмп избере първия вариант, "ще бъде осмян от своите противници“.''Това ще бъде загуба за Тръмп – медийна загуба. Това е нежелан вариант“, каза той. Вторият вариант Вацев определи като по-вероятен избор.''Но лошото при този избор е, че в САЩ веднага ще започнат да се връщат ковчези, обвити с американското знаме, и те ще започнат да се трупат пред Белия дом. Всеки такъв ковчег – тоест всяка американска жертва от морските пехотинци – ще бъде като експлозия в Овалния кабинет на Тръмп'', сподели анализаторът."Това е много труден въпрос за решаване – дали Тръмп ще се съгласи да обяви победа и да изтегли войските си от Иран, или да овладее остров Харг, което ще бъде много кървава и жестока операция с много жертви.“По отношение на визитата на Тръмп в Иран анализаторът открои три причини:''Първата причина е неговите отношения с Израел. Работата е там, че той гледа на израелските проблеми като на свои семейни проблеми. И за разлика от много други президенти в САЩ, които поддържаха Израел, но не водеха неговите войни, Тръмп се хвърли да води войната заедно с Израел. Втората причина е, че Тръмп имаше възможност, ако успее да победи, да стане главен контролор на енергийните потоци в двете полукълба на Земята. Той вече контролира венецуелския петрол и ако би могъл да контролира и иранския, това би означавало пълна победа на неговите планове, изразени с лозунга "Америка на първо място. Третата причина е, че той понесе много неприятен удар във вътрешнополитически план – върховните съдии гласуваха срещу него във Върховния съд, като двама от тях са били посочени и номинирани именно от него. В Америка това е много зловещ знак – когато твоите започнат да те предават, това означава, че е време да започне обратното броене на мандата“, каза той.