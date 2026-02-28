Проф. Владимир Чуков пред ФОКУС: Ще ни засегне ли мигрантска вълна и може ли да избухне Трета световна война
Проф. Чуков, това е опит за сплашване и по-лесно постигане на споразумение между Иран и Съединените американски щати, или се очертава пълномащабна война?
Проф. Владимир Чуков: По-скоро е второто. Ако бяха ударите само срещу Техеран, но изглежда, че подобно нещо се е случвало поне в още 10 ирански провинции, където са атакувани също цели, свързани или по-скоро символи на властта. Очевидно, че става въпрос за атака срещу самата иранска държава. Нещо, което очевидно не е за сплашване, не е за притискане, очевидно целта е краят на Ислямската република в Иран. Нещо, което на този етап, поне за мен е необходимо да има координация с вътрешни сили, с онези, които биха поели властта, евентуално след като режимът бъде, според мен поне, до голяма степен омаломощен. При около пет дена имаше атака в сърцето на Техаран, нещо, което очевидно беше като прелюдия на това, което виждаме в момента.
Това означава ли, че темата на споразумението, което Съедините американски щита искаха да сключат с Иран за обогатения уран, вече е на заден план, а приоритет става смяната на режима в Иран.
Проф. Владимир Чуков: Да, мисля, че това е целта. Видяхме отново последната сесия, последното заседание в Женева, протакане, връщане към стари, предъвкани теми от крачка напред-две назад. Печелене на времето, което ние го видяхме в началото на миналата година и което свърши с 12-дневната война. Очевидно сега сценария същия.
Съединените американски щати имат много бази в този район. Това означава ли, че Иран ще насочи своя отговор към всяка една от тези бази?
Проф. Владимир Чуков: Иранският генерал преди малко зави, че те подготвят много сериозен отговор. Да припомня на вашите слушатели, че през юни миналата година Иран отвърна на 12-я час. Тоест, трябва им очевидно технологично време, за да се подготвят. Не е много ясно, дари обаче те ще имат тези възможности, тъй като по принцип, при подобен тип атака, се поставя първоначалния етап е кибератаката, целта да се парализира иранската ПВО. Доколкото това е станало, доколко това ще стане, ние можем само да гадаем, така че следващите часове ще има отговор на този въпрос.
Споделяте ли тезата на вашите колеги арабисти, че тези удари биха могли да поставят началото на Трета световна война, тъй като ще бъдат въвлечени много страни?
Проф. Владимир Чуков: Не. Нека да кажем следното: за Трета световна война, говорихме може би, преди месец – два. Някои британски анализатори казаха, че тази трета война вече е започнала и това не е война, която ще бъде война на окопите, война на ракетите. Просто множество от инструменти на натиск на промяна на режимите, на демонстрации, така нататък и така нататък.
Тази форма, която ние сме свикнали да възприеме като война, не е валидна, не е приложима в момента. Става въпрос за смяната на един режим, който очевидно не може да продължи и в своето, бих казал, идеологическо, религиозно и икономическо, дипломатическо съществуване. Държава, която се счита, че е най-големия спонсор на тероризма, и няма как да продължат нещата да се съществуват по този начин.
Как виждате конфликта в следващите дни, в бъдеще?
Проф. Владимир Чуков: Трудно ми е да кажа, много зависи доколко вътрешната опозиция ще успее да вземе надмощие над силите, които в момента подкрепят ислямския режим. Вече споменахме, че преди пет дни направиха подобна атака. Доколко те са организирани и доколко всички онези, които искат да бъде махнат ще успеят да се наложат. Можем само да гадаем дали ще се търси някакъв вариант на венецуелския сценарий - човек вътре от самата власт да поеме държавата. Нека да каже, че корпуса на ештамските гвардейци счита, че това е единствената сила, която би могла да го стори, а именно лансирайки името на Али Лариджани. Ще видим дали той би могло да се ползва с подобен тип доверие, както Делси Родригес във Венецуела. Нещата просто в Иран са малко по-неясни.
Тъй като естеството на режима е коренно различен от това, което е в Венецуела.
Прогнозата ви каква е? Да очакваме ли бежанска вълна от Иран към Европа?
Проф. Владимир Чуков: Това е една от причините, заради които европейците, най-вече британците и французите, бяха против нанасянето на подобен тип удари. Тъй като при смяна на режима, в която и да е била близкоизточна държава с огромно население от 90 милиона, какъвто е Иран, подобен риск не е изключен.
Така че ще наблюдаваме, просто много зависи дали бързо ще бъде сменен режима, дали режима ще остане. Очевидно, ще има големи слова от населението, които няма да са съгласни с това, което ще бъде институционализирано. Така че възможно е.
