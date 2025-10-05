ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Зафиров за стената от дронове на ЕС: Tрябва да започне бързо да се изгражда, но няма край в нейното изграждане
Според проф. Димо Зафиров от Института за космически изследвания и технологии към БАН, "такава стена трябва да започне бързо да се изгражда, но няма край в нейното изграждане“. Той обясни, че тази защита трябва "постоянно да се обновява, модернизира“, тъй като дори и да е физически направена, "тя няма да устои на тези дронове“.
Процесът по отбрана включва три етапа: първо засичане, след това проследяване и накрая неутрализиране. "Неутрализирането е твърде труден въпрос, тъй като ние не можем да стреляме в един град“, поясни проф. Зафиров. Като ново средство за защита той посочи "дронове-прехващачи“, които са информирани за целите си и "отиват и ги поразяват“. За България защитните системи би трябвало да бъдат разположени "близо до границите, които искаме да защитаваме“.
Проф. Зафиров подчерта, че в момента дроновете са "много по-напред от средствата за защита“, а иновациите при тях се случват "буквално с дни“. Огромен проблем е и разликата в цената. Докато един изтребител струва "много милиони“, то един дрон струва "няколко хиляди, айде може и да са над 10 000 евро“. Като пример той посочи инцидент в Полша, при който пилот на МиГ-29 разстрелва дрон, но осколките поразяват самолета му, пилотът катапултира и се озовава в болница.
Запитан дали подобна отбранителна стена би била провокация за Русия, професорът отговори: "Руснаците реагират много остро на всяко наше действие. Те казват: "Ама това ще доведе до изостряне на напрежението.“ Добре, а вие не изострихте ли напрежението, след като започнахте тези действия?“. Той даде за пример Беларус, която е "послушница на Русия“ и попита риторично: "Нима тя е защитена?“.
Според експерта съвременната война вече е променена. "Сега вече не се опират до това да хвърлиш голяма човешка сила и да бъдат унищожавани хиляди, дори стотици хиляди хора, а могат интелигентно да се унищожават тези средства далеч от фронтовата линия“, заключи проф. Зафиров пред NOVA.
