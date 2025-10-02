ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. д-р Негрева: Ехокардиографията е безопасна, бърза и неинвазивна, показва сърцето в реално време
"В съвременната кардиология ехокардиографията е незаменим метод за диагностика и проследяване на почти всички остри и хронични сърдечно-съдови заболявания“, обяснява проф. д-р Мария Негрева от Първа клиника по кардиология с дейност Интензивна кардиология и зам. ректор "Кариерно развитие“ в МУ-Варна. Над 8000 пациента преминават годишно за диагностика и проследяване с ултразвукова апаратура в Кардиологичните клиники и клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна.
Сред заболяванията, които се диагностицират и проследяват чрез ехокардиография, са исхемична болест на сърцето в различните и форми на клинично представяне (от стабилна ангина пекторис до остър миокарден инфаркт); сърдечна недостатъчност; заболявания на сърдечните клапи; заболявания на аортата (аортна аневризма, аортна дисекация и др.); заболявания на перикарда (перикардит, перикарден излив и др.); миокардити и кардиомиопатии; вродени сърдечни пороци; белодробна тромбоемболия и белодробна хипертония; инфекциозен ендокардит; тромби и туморни формации в сърцето; изява на кардиотоксичност от провеждана химиотерапия; интраоперативен контрол на сърдечни хирургични интервенции и проследяване ефекта от тях (клапни операции, ресинхронизираща терапия и др.).
"Ехокардиографията е основен и обичайно първи избор в образната диагностика на сърдечно-съдовите заболявания. Тя се отличава с неинвазивен характер, безопасност, бързина и възможност за визуализация на сърцето в реално време с изключително високо качество на образа. Разполага с широк спектър от възможности – от базова морфологична оценка до сложни функционални анализи. Дву- и триизмерната трансторакална ехокардиография дава възможност за детайлна оценка на структурата и функцията на сърцето. Доплеровата ехокардиография позволява неинвазивна оценка на кръвния ток и функцията на сърдечните клапи. Трансезофагеалната ехокардиография предлага отлична визуализация на предсърдията, клапния апарат и вродените сърдечни дефекти. Контрастната ехокардиография дефинира ендокардиалните граници и подпомага откриването на вътресърдечни шънтове. Speckle-tracking ехокардиографията и strain-изобразяването дават ценна информация за миокардната механика. Стрес ехокардиографията позволява откриване на индуцируема исхемия и оценка на миокардната жизнеспособност.“, обяснява още проф. Негрева.
Ехокардиографската диагностика във Варна се развива активно още в 80-те години на XX век., паралелно с изграждането на едни от най-модерните за своето време Кардиологичните и кардиохирургичните клиники в УМБАЛ "Св. Марина“ и Медицински университет - Варна. Те са сред първите центрове в България, които въвеждат ехокардиографията като част от ежедневния диагностичен процес. Поколения кардиолози създават школа, основана на клиничен опит, системно обучение и внедряване на иновации, вкл. изкуствен интелект. Днес клиниките по кардиология и клиниката на кардиохирургия към УМБАЛ "Света Марина“ разполагат с най-съвременна сърдечно-съдова ултразвукова апаратура и осигуряват висок капацитет за ехокардиографска диагностика и проследяване на сърдечно-съдовите заболявания.
Първите ехокардиографски изследвания в световен мащаб са извършени още в началото на 50-те години на ХХ век, а през 60-те методът навлиза широко в клиничната практика. В самото начало ехокардиографията е предоставяла единствено едномерно изображение на сърдечните структури (М-режим). Това е било истинска революция, тъй като за първи път е позволило неинвазивно да се оценява функцията на лявата камера и движението на клапите.
