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Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ íàìåêíà, ÷å ñå çàäàâàò îùå ïî-ñòðîãè ìåðêè
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 11:11 / 28.03.2020Êîìåíòàðè (5)449
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Ïðîô. Òîäîð Êàíòàðäæèåâ - äèðåêòîð íà Öåíòúðà çà çàðàçíè è ïàðàçèòíè áîëåñòè, êîìåíòèðà, ÷å å õóáàâî äà ñå íîñÿò ìàñêè. Ïðåä ÁÍÒ òîé íàïîìíè, ÷å öÿë Êèòàé å íîñèë ìàñêè. Íà âúïðîñ çàùî ÿ íîñè, ñëåä êàòî ÿ ïèïà è ìàõà, òîé îòãîâîðè, ÷å íå å ïðèåòî â òåëåâèçèÿ äà ñå õîäè ñ ìàñêà. Îòíîñíî ìåðêèòå â ñòðàíàòà, ïðîô. Êàíòàðäæèåâ çàÿâè, ÷å òå ó íàñ ñà áèëè íàâðåìåííè çà ùàñòèå è íåùàòà èçãëåæäàò äîáðå. Ïî äóìèòå ìó îáà÷å å îïàñíî íà áúëãàðèíà äà íå ìó ïèñíå. Áúðçî ñå ìîáèëèçèðà, íî ëåñíî ìó ïèñâà, íàïîìíè òîé.

Èìà åäíî áàâíî óâåëè÷àâàíå íà áðîÿ íà çàðàçåíèòå. "È çàòîâà ñåãà å íóæíî äà ñìå òúðïåëèâè, äà ñïàçâàìå ìåðêèòå, çàùîòî, àêî ñå ðàçïóñíå íàðîäúò, êðú÷ìèòå ñå îòâîðÿò, ìîæå äà ñòàíå ñòðàøíî“, çàÿâè òîé.

"È íàâðåìåííèòå ìåðêè áÿõà ìíîãî äîáðè. Ñåãà íàé-âàæíà å ñàìîäèñöèïëèíàòà íà áúëãàðèòå. Áúëãàðèíúò îáèêíîâåíî ñå ìîáèëèçèðà, íî ìíîãî áúðçî ìó ìèíàâà ìîáèëèçàöèÿòà", êàçà Êàíòàðäæèåâ.

Òîé áåøå êàòåãîðè÷åí, ÷å çàñåãà ïðàâèòåëñòâîòî ïîëàãà âñè÷êè óñèëèÿ.

"Îáèêíîâåíî íè êðèòèêóâàò - ÷å òàêà áåçïëàíîâî, íàïðîòèâ, íèå ñëåäâàìå ñòúïêèòå íà Íàöèîíàëåí ïàíäåìè÷åí ïëàí è ñòúïêèòå, êîèòî ïðàâèì, ãëåäàìå äà âçåìå íàé-äîáðèòå îïèòè îò äúðæàâèòå, êîèòî èìàò óñïåõ", äîïúëíè ïðîôåñîðúò.

"Âèíàãè íÿêîè ñïåöèàëèñòè êàçâàò êîëêî ïðåäïàçâàò ìàñêèòå è áîëíèÿò äà íå ðàçïðîñòðàíÿâà. Àìè çäðàâèÿò êîëêî ùå ãî ïðåäïàçè? Öÿë Êèòàé íîñè ìàñêè - ìîåòî ìíåíèå å, ÷å å õóáàâî äà ñå íîñÿò, äà ñå äåçèíôåêöèðàò ðúöåòå ñúùî", äîáàâè òîé.

Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ çàÿâè, ÷å â ìîìåíòà ñìå íà òîçè åòàï, êúäåòî òðÿáâà äà âíèìàâàìå çà íÿêîëêî íåùà:

"Ïúðâî, âñåêè çäðàâåí ðàáîòíèê, êîéòî ðàáîòè â áîëíè÷íî çàâåäåíèå, ïðè ïúðâèòå ïîÿâè íà èíôåêöèÿ: ãúðëîáîë, õðåìà, ïîâèøåíà òåìïåðàòóðà, òðÿáâà äà áúäå èçñëåäâàí çà êîðîíàâèðóñ, çàùîòî òîé ìîæå äà çàðàçè ìíîãî õîðà. Òîâà å ãðåøêàòà, êîÿòî ìíîãî äúðæàâè íàïðàâèõà. Âòîðî, âñè÷êè áîëíè â ñòðàíàòà ñ äâîéíà áðîíõîïíåâìîíèÿ, ñ ðåíòãåíîëîãè÷íè äàííè, ùàáúò íàïðàâè âñè÷êî âúçìîæíî, ìèíèñòåðñòâîòî ñúùî, äà ñòèãíàò äî âñè÷êè ëåêàðè îïèòúò è èíñòðóêòèâíèòå ìàòåðèàëè îò Êèòàé è òîâà, êîåòî ïðåïîðú÷âà ÑÇÎ.

Âñåêè ðåíòãåíîëîã å íàÿñíî ñ ðåíãåíîâàòà êàðòèíà íà åäíà ïíåâìîíèÿ, ïðè÷èíåíà îò òîçè âèðóñ, âñÿêî åäíî ñúìíåíèå òðÿáâà äà áúäå ëàáîðàòîðíî ïîòâúðæäàâàíî.  Òðåòî, òàì êúäåòî âñå îùå ñå ñúáèðàò õîðà, êúäåòî èìà ñôåðè íà èêîíîìèêàòà, íà äúðæàâíîòî óïðàâëåíèå, àäìèíèñòðàöèÿ, òàì ñúùî òðÿáâà äà ñå òúðñÿò ïúðâèòå ñëó÷àè, çà äà íå ñå äîïóñíå âçðèâ îò çàáîëåëè".

Ïðîôåñîðúò çàÿâè ñúùî, ÷å â ìîìåíòà ñìå â åòàï, êîãàòî âñåêè, êîéòî ìîæå, òðÿáâà äà ñè îñòàíå âêúùè.

"Âñÿêî ïðåäïðèÿòèå è äúðæàâíî ó÷ðåæäåíèå äà íàïðàâè åêèïíèÿ ïðèíöèï. Èìà èíñòðóêöèè êúì ðàáîòîäàòåëèòå íà ñàéòà íà Íàöèîíàëíèÿ öåíòúð - íà êîëêî ìåòðà òðÿáâà äà èìà äåçèíôåêòàíòè, êîé è êîãà òðÿáâà äà ñëàãà ìàñêèòå, êàêúâ å ðåæèìúò íà âëèçàíå â ïîìåùåíèÿòà è êîëêî äóøè òðÿáâà äà ñå ñúáèðàò", äîïúëíè ïðîôåñîð Êàíòàðäæèåâ.

Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ ïîñî÷è, ÷å ïëîäîâåòå è çåëåí÷óöèòå îò ìàãàçèíèòå å íàé-äîáðå äà ñå èçáúðñâàò ñúñ ñïèðò, âîäêà èëè ðàêèÿ - âñè÷êî, êîåòî å íàä 40 ãðàäóñà. Òîé îòíîâî ïîä÷åðòà, ÷å íàé-äîáðàòà ïðåâåíöèÿ å ïîääúðæàíåòî íà ëè÷íà õèãèåíà è ñòðèêòíîòî èçìèâàíå íà ðúöåòå. 

Òîäîð Êàíòàðäæèåâ ïîä÷åðòà ñúùî: "Êàøëèöà ñàìî íå å êîðîíàâèðóñ! ×åòà â èíòåðíåò - òîëêîâà ìåäèöèíñêè "ãðàìîòíè" ñå íàâúäèõà! Êàêâà ïàðà äà îòïóñêàìå, òðÿáâà äà ñå ñòÿãàìå! Çàïî÷íå ëè ïîâèøàâàíå íà ñëó÷àèòå, ãàðàíòèðàìå, ùå ïðåäëîæèì íà ïðàâèòåëñòâîòî îùå ïî-ñòðèêòíè ìåðêè - âå÷åðåí ÷àñ, íåèçëèçàíå ïî óëèöèòå. Çàùîòî èìà è íåâúçïèòàíè õîðà, íåäèñöèïëèíèðàíè. À èìà ëè òàêèâà, ïî-òðóäíî ùå ñå ñïðàâèì ñúñ ñèòóàöèÿòà".




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28.03.2020 Ìèíèñòúðúò: Ó÷åáíàòà ãîäèíà âåðîÿòíî ùå áúäå óäúëæåíà, à áàëîâåòå ùå ñà
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09:41 / 27.03.2020
Ïîëèöèÿòà âúâ Âàðíà èçäèðâà ìúæ, èçòåãëèë êðåäèòè çà 100 000 ëâ. ñ ôàëøèâà ëè÷íà êàðòà
11:25 / 27.03.2020
Èâàí Ïîðòíèõ ñ âàæíà èíôîðìàöèÿ çà âàðíåíöè!
14:36 / 27.03.2020
Ìëàä ìúæ å ñ îïàñíîñò çà æèâîòà ñëåä çëîâåùà êàòàñòðîôà êðàé Âàðíà
16:44 / 26.03.2020
Êðèçèñíèÿò ùàá âúâ Âàðíà ðåøè: Áúëãàðè è ÷óæäåíöè, âëèçàùè â ìîðñêàòà ñòîëèöà, çàäúëæèòåëíî ïîä êàðàíòèíà!
09:04 / 26.03.2020
Íîâ ñëó÷àé íà êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà, îáùî 21 ñà íîâèòå ïîëîæèòåëíè ïðîáè â ñòðàíàòà
19:44 / 26.03.2020
Ñëóæèòåëè íà "Îáùèíñêà ïîëèöèÿ" ãëîáèõà 23-ìà âàðíåíöè çà ðàçõîäêà â Ìîðñêàòà ãðàäèíà
21:58 / 27.03.2020
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