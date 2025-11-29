Атанас Зафиров. Думите му предизвикаха въпроси дали в управляващата коалиция расте напрежение и дали социалистите са готови да напуснат правителството. Темата коментира представителят на коалицията "БСП-Обединена левица" проф. Александър Томов.
Проф. Томов потвърди, че позицията на Зафиров е приета на самия коалиционен съвет. По думите му обаче днес по-важни са две неща:
Правителството трябва да остане стабилно, защото страната се намира в ключов етап – подготовката за въвеждане на еврото;
Социалните политики, заложени в бюджета, не могат да бъдат жертвани.
"Падането на кабинета сега ще означава хаос, не заради еврото, а заради паниката на пазара. Няма по-опасно време да разбутваме властта", подчерта Томов.
Според Томов социалните мерки в проекта за бюджета са минимални, но жизненоважни:
увеличение за пенсионерите;
подобрения в помощите за майчинство;
коледни надбавки, които според него не бива да бъдат поставяни под въпрос.
Въпросът за двойното увеличение на данък дивидент, предложено първоначално от управляващите, според Томов е "деликатен". Ако социалните партньори – работодатели и синдикати, виждат в този данък риск за стабилността, БСП би могла да отстъпи. "Разликата е 250–300 милиона лева. Аз знам как да вкараме милиарди в бюджета", заяви Томов и допълни, че ключът е в по-добра събираемост, справедливо облагане и структурни реформи.
Проф. Томов остро разкритикува лидера на ГЕРБ, който настоя за замразяване на бюджетната процедура. "Недопустимо е Борисов да казва "Ще дойдат тук коалиционните партньори и ще ви кажат какво съм решил". Не може да се изземва ролята на премиера. Как ще го уважават този премиер в чужбина, ако у дома го обезсилват?", попита той.
Според него премиерът трябва да има пълната политическа подкрепа, защото нестабилността в момента би била катастрофална.
Проф. Томов коментира и протестите пред парламента. "Това не беше протест срещу бюджета. Това беше протест срещу корупцията, срещу неработещата съдебна система, срещу партиите, които не изпълниха обещанията си", заяви той пред NOVA NEWS.
Той допълни, че протестиращите са отправили масови политически и морални искания, а не конкретни бюджетни претенции.
В студиото беше припомнено, че името на вицепрезидента Илияна Йотова вече се споменава като възможен кандидат, подкрепен от БСП. "Тя е вицепрезидент от 9 години. Но президентът Радев трябва да носи отговорност за състоянието на държавата. Думите "правителство Магнитски" са непочтени – и към нас, и към партньорите", коментира Томов.
Той не изключи възможността левицата да организира праймариз за определяне на президентски кандидат.
