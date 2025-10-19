ЗАРЕЖДАНЕ...
Професор: Магарешко мляко - 200 мл сутрин, 100 мл на гладно и още толкова следобед
Близо до Сливен в село Селеминово се намира най-голямата ферма за магарета в България. "В момента магаретата са около 400", обясни Иван Кючуков.
Той и семейството му започват да отглеждат магарета преди 11 години.
"Чухме разговор за магарешко мляко, хареса ни идеята и решихме да започнем", разказва Иван.И създават ферма за магарета в България.
Производството на магарешко мляко е изключително трудно. А те си поставят задачата да направят нещо, което никой в света не е успял. Кашкавал от магарешко мляко.
"Ние го разработихме и го направихме от 100% чисто магарешко мляко, няма чуждовидово никакво", обясняв Иван.
В екипа влиза и проф. Найденова от Тракийският университет. Над 8 години тя разработва технологията за кашкавала и го патентова
"Като нашия тип кашкавал, който ние патентовахме и направихме, няма по света. Навсякъде е винаги с добавка или на други видове млека или на желатин, или на различни други добавки", обясни проф. Николина Найденова.
"Нашата цена е 75 лева за литър мляко, а за кашкавала, огромна е цената. Себестойността на кашкавала, за направата на кашкавал е около 5 000 лева, без да се слага надценка на нашия продукт", обяснява Иван.
"Това е продукт 100% от магарешко мляко. До момента не е произвеждан никъде в света. Вкусът му е приятен, сега му предстои зреене, ще му трябват определени дни, за да узрее и да му се развият вкусовите качества", обяснява Иван.
Интересът към магарешкото мляко в България расте.
"Антиоксидантите свойства на магарешкото мляко са изключително високи и много добре влияе на човешкия организъм", смята проф. Николина Найденова.
"200 милилитра на ден сутрин, 100 милилитра на гладно и късния следобед, също 100 милилитра - това е за възраст деца от 2 годишна нагоре, без значение каква е възрастта", обяснява Иван.
В болница в Сливен се провежда в момента изследване за това как влияе магаешкото мляко на имунитета на децата. А другото голямо предизвикателство, което очаква международно признание, е сирене от магарешко мляко.
"Предизвикателството беше да докажем, че наистина може да стане, защото в научните среди и статии твърдяха, че не може да се получи продукти от чисто магарешко мляко и всъщност това беше нашето предизвикателство, стимул и нашият двигател, за да докажем, че наистина може да стане", казва проф. Найденова.
"За сиренето цената ще е някъде около 2 – 3 хиляди лева, защото там се прави с по-малко количество мляко", обяснява Иван Кючуков.
И така се създава най-голямата магарешка ферма в Бългаия. Тя продължава да е инвестиция и за печалба от нея трудно може да се говори, но реално се спасяват магаретата, които се считаха доскоро за изчезващи от страната.
"Да, може и така да се каже - като спасители на магаретата, за да може да ги използваме по малко по-различен начин, от който са се използвали досега", коментира проф. Найденова пред NOVA.
А магарешкият инат, определят, по-скоро като мит: "Любвеобвилни животни са, топли животни", казва Иван. "Да изведеш 300 магарета и да ги върнеш на същото место, ако са всички инати, ние трябваше да напълним всички села с магарета и да не ги приберем, да не можем да ги приберем обратно", коментира още той.
С Иван до магаретата през всички години е друг Иван, който винаги е с ушатковците. "По-хубаво ми е да съм всеки ден с тях. Всичките ги познавам", споделя той.
"Трудно се заплождат някои, а има животни, които раждат всяка година, има и такива, които родят примерно тази година и две три години не раждат", обяснява Иван Кючуков.
