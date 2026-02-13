Професор Пимпирев празнува днес рожден ден
Благодарение на него страната ни се нарежда сред 29-те с право на глас в Антарктическото правителство и е една от малкото със своя полярна база и собствен научно изследователски кораб.
Христо Пимпирев е човек, посветил живота си на покоряването и изследването на този континент, който както сам го нарича е принадлежи на бъдещето и на младите. Човек, превърнал Антарктида в национална кауза, с която всички се гордеем. Човек, който сбъдвайки своята мечта я превърна в мечта и кауза на много българи. Човекът - емблема на българската наука в Антарктида, а неговото дело е пример за това как ентусиазмът и последователността на усилията сбъдват големите мечти. Онези мечти, които прекрачват националните граници и оставят следа не само сърцата на своите съмишленици, приятели и последователи.
Човек приятел, началник, сътрапезник, изповедник, съекипник – един от нас!
Честит рожден ден, професор Пимпирев!
Честит рожден ден, скъпи Ицо!
Нека неуморният ти изследователски дух продължава да те води напред в покоряване на непокореното.
Благодарим за гордостта, която ни даряваш!
От целия екип на Българския антарктически институт.
