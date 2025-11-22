Професор: Звучи добре – 1860 евро за специализант и 1550 евро за медицинска сестра, реалността обаче е друга
© NOVA NEWS
Здравната система
"На хартия звучи добре – 1860 евро за специализант и 1550 евро за медицинска сестра. В реалността обаче картината е друга“, казва проф. Хараланов пред NOVA NEWS.
В неговата болница специализантите получават близо 2000 лева – максимумът по препоръка на министерството. Но проблемът, според него, е огромен недостиг на медицински сестри и продължаващо недофинансиране.
Относно увеличението на бюджета за здраве с 5,5 милиарда той е категоричен: "Тези пари няма да решат проблема със заплатите. Просто няма как да стигнат до тях“.
Корени, белязан от историята
Проф. Хараланов връща историята си назад – към прадядо си, фелшера Харалан от Нови пазар. Синът му завършва право в Чехия, но след завръщането си се включва активно в левите движения и в основаването на комунистическата партия. По време на Белия терор е прострелян и оставен за мъртъв, но оцелява благодарение на свой съгражданин.
Неговите двама синове – баща и чичо на професора – стават партизани и действат в Делибалкана.
"Почти всяка среща с представител на ЦК завършваше със засада и убити хора. Съмненията винаги падаха върху внедрен агент на царската полиция“, разказва неврологът.
Десетилетия по-късно историята остава неприключена – предателят така и не е открит.
"IT поколението“ – новите пациенти в неврологията
Според проф. Хараланов в последните години ясно се очертава нова група пациенти – младите IT специалисти. "Работят дълги часове над компютър, в неправилни пози, под постоянен стрес. Резултатът – замайвания, шийни проблеми, понякога истински световъртеж“, обяснява той.
Професорът обръща внимание и на нуждата да се различава общото замайване от вестибуларните нарушения – чрез тестове като този на Унтенбергер, въведен в България от баща му.
Още по темата
/
Мика Зайкова: Бюджет 2026 отразява години на избори и липса на реформи, промени между четенията ще бъдат трудни
11:09
Президентът на КТ "Подкрепа": Бонусите се равняват на едва 200–300 лева месечно за повечето служители
10:18
Заплатите на медицинските сестри: Какво правим, ако лечебно заведение не успее да постигне минималните нива на възнаграждения през 2026 г.?
08:52
Предложение от бивш здравен министър: В България има 340 болници и те трябва да бъдат редуцирани до 100 болници
21.11
Д-р Спиридонова: Ако един лекар в момента взима 2200 лв. основна заплата, как бихме могли да дадем 1550 евро основна заплата за медицински сестри
21.11
Драгомир Стойнев: Няма друга нормална държава, особено в ЕС, която да продължава да е с плосък данък
21.11
Костадин Костадинов: Бъркат в джоба на всеки един българин, за да вържат този бюджет на фалита
21.11
Още от категорията
/
Експерти: Търговският подход "купи сега, плати по-късно" е нова форма на невидимо задлъжняване
16:34
Лекар: Имаме пациенти, които злоупотребяват с алкохол, а черният им дроб изглежда почти нормален – но страда панкреасът
15:13
Елена Поптодорова: Украйна е поставена в ъгъла, много важни ще са предстоящите разговори на Зеленски с Тръмп
21.11
България отива на съд!
21.11
Близо 115 млн. евро ще бъдат вложени в сателитни комуникации и съвместни проекти между бизнеса и науката
21.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.