Прогноза: Минимум 50% от дребните търговци няма и да могат да отворят през януари поради липса на дребни евромонети и банкноти
© NOVA
Таня Бобчева е собственичка на магазинче за цигари и сладкарски изделия и разказва, че липсата на пакети води до затруднения в търговията. "Аз, като юридическо лице, не съм взела нито един цент. С помощта на близки и познат успях да се сдобия със 100 стартови комплекта за физически лица. Те съдържат 10 евро. Проблемът е, че вътре има само една монета от 2 евро, както и 2 по 1 евро. Когато дойдат клиенти и заплатят с едри банкноти, ние нямаме какво да им върнем", разкрива тя пред NOVA.
По думите ѝ банкоматите в Бургас пускат по 50 евро, така че липсват дребните купюри, което ще породи сериозен проблем при връщането на монети. "Това няма да доведе до повишение на цените на стоките, нито до закръгляне нагоре. Най-търсени при нас са дребни продукти, които са на стойност до 1 евро, не работим с постерминал, защото основно продаваме цигари, а за тях отстъпките на банките са доста големи. Липсата на европакети и дребни монети принуди доста от колегите да не отворят. Според мен минимум от 50% от дребните търговци няма и да могат да отворят през януари поради липса на дребни евромонети и банкноти", смята Бобчева.
Още по темата
/
Петър Ганев: При някои храни и при ресторантите говорим за над 80% увеличение на цените за 5–6 години
10:04
Сигнал: Спекулата с еврото започна! Цените за паркиране в Св. св. Константин и Елена са двойни!
09:51
Икономист: Не трябва обществото да остава в заблудата, че приемането на еврото ще доведе директно до позитиви
09:12
Управител на голям магазин: Не приемаме повече от 50 лева на стотинки, защото няма къде да ги съхраняваме и се образува огромна опашка
08:35
Цветанка Минчева от Асоциацията на банките у нас: Не вярвайте на хора, които твърдят, че могат да ви сменят парите по по-изгоден курс
01.01
Още от категорията
/
Собственик на бензиностанция: Сметката за гориво може да се плаща в комбинация с евро и лева, но има условие
31.12
Финансист за еврото: Няма място за притеснение, защото до момента бяхме по фиксиран валутен курс
26.12
Специалист: Ако един човек с 10 бързи кредита отиде да изтегли 11-и, той не трябва да му бъде отпуснат!
21.12
Производителите на детските каши, възбранени от БАБХ: Категорично опровергаваме като невярна разпространената информация
17.12
Все повече работодатели ни следят чрез технологии- какво правим на работното място, какво пишем на компютъра, вкъщи ли сме или в офиса
13.12
Месопреработвателите добиват около 80% от необходимото им говеждо месо от Европа, а останалите 20% идват от България
12.12
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
11.12
Всяка пета компания в Европа използва изкуствен интелект. България е някъде на дъното в класацията
11.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.