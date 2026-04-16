"Прогресивна България" закри предизборната си кампания три дни преди предсрочните парламентарни избори на 19 април. Събитието се състоя в Арена "8888" и събра изявени представители на партията, кандидати за депутати и множество симпатизанти, предаде репортер на ФОКУС.

Закриването бе съпроводено от разнообразна музикална програма с популярни български изпълнители. На сцената бяха представени всички кандидати за народни представители от листите на "Прогресивна България". В началото бе съобщено, че утре (17 април) ще бъде учредена партията на Румен Радев.

Тук не ни събират социалните мрежи, както твърдят някои политически шарлатани – събирани ни е идеята за справедливост в България. Това заяви лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев.

"Прогресивна България" няма да тръгне по пътя на сглобките. Коалиция с Борисов няма да има, коалиция с ПП-ДБ, които съсипаха Конституцията и се опитват да опорочат изборите, е нежелана от нашите поддръжници. Всякакво взаимодействие с техния общ ментор Пеевски е абсолютно неприемливо. Нашата цел е пълно мнозинство. Обиколих цялата страна - пълни зали и пълни площади. Тези пълни зали ми дават надеждата, че можем да постигнем това мнозинство, но трябва пълна мобилизация. Имаме два дни да убедим хората, че техният вот може да промени всичко. Не обещаваме чудеса, но обещаваме правила. Ще работим за справедлива и правова държава - дилемата в неделя е проста: или "Прогресивна България", или връщане на порочния цикъл на сглобките – на Пеевски, Борисов и Василев. Всеки глас за малките партии ще си остане само статистика", каза Радев.

"От опит знам какво можем, когато сме сплотени - имаме таланта, имаме духа, нека повярваме в силата си. Готови сме, можем, ще успеем", заяви водачът на листата в 16 МИР Пловдив-град Владимир Николов.

"Днес започваме да пишем нова страница в България - аз съм най-младият водач от листите на ПБ, но младостта не е порок, тя е енергия, чиста съвест и амбиция, с която да действаш. Не обещаваме лесен път, но обещавам честен. Докато ние мълчим, други решават бъдещето ни. България трябва да е дом, а не място, от което да бягаме – България принадлежи на народа, не е собственост на малцина", каза от своя страна Ивет Горанова, която е водач на листата на коалиция "Прогресивна България" в 11-и МИР - Ловеч.