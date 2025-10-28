ЗАРЕЖДАНЕ...
Производител: Големите вериги ни дават по 20 стотинки за килограм и плащат, когато си поискат
"Сега предлагаме праз, тикви, зеле, цвекло, картофи — всичко наше, от региона. Казвам на мъжа ми: спри да се занимаваш, не виждаш ли как унищожават производството“, споделя през сълзи Мария.
На въпрос какво означава "подиграват ви се“, тя отговаря с болка:
"Вижте зелето, вижте какво качество. Веригите ни дават по 19–20 стотинки максимум за килограм и плащат, когато си поискат. Това не е ли подигравка? Това е по-страшно — това е унищожаване на производството.“
По думите ѝ, на стоковите борси ситуацията не е по-различна.
"Подмятат ни от един на друг, обикаляме в отчаяние и получаваме най-много 30 стотинки. А продаваме в София, което означава и допълнителни разходи“, допълва тя.
"Направете сметката — отиване и връщане до Пазарджик са два пъти по над 120 километра. Това са транспорт, гориво, камиони. И дори не говоря за вложените нерви и напрежение. Чисто и просто унищожаваме производството си“, завършва Мария.
valen
преди 1 ч. и 23 мин.
Меките еврокитки казват друго. Къде сте Чопър и компания, къде сте негодници? Или вас утайки не ви вълнува България? Вас ви интересува да плюете и серете срещу Путин и Радев. Вие не сте българи, вие сте боклуци.
