ЗАРЕЖДАНЕ...
Производител: По-вкусни от българските орехи няма, но внасяме и продаваме от Китай, защото е евтино
© NOVA
Една от големите вериги в България направила запитване към българските производители. Нужни са и 5000 кг орехови ядки, нещо, което те не могат да доставят. Всичко това сочи, че и цената на орехите тази година ще бъде доста по-висока.
В района на старозагорското село Голямо Дряново се намира най-големият орехов масив в България от над 10 000 декара. Сортовете са български, дърветата са над 40-годишни. Но орехи тази година няма.
"Годината е доста предизвикателна, с доста премеждия и препятствия, започнали още от ранна пролет с измръзвания, които поразиха реколтата почти на 100%", обясни пред NOVA Георги Василев, производител.
"Тази година е наистина пагубна, наистина много предприятия, които се занимават с черупкови плодове, са на ръба на оцеляването. Има колеги, които изобщо не са правили беритба на градините, защото няма какво да се обере", обяснява още той.
Така по думите му у нас се консумират основно орехи от Китай.
"Цените, на които се внася ядка в България, са много по-ниски от това, на което ние може да продаваме. Цената е висока, тази година ще бъде предполагам над 20-25 лева. Крайният потребител не може да различи всеки път коя ядка е китайска, коя българска, много трудно разпознаваемо е. Всичко опира до цената и клиентът предпочита, по-ниската", коментира Василев.
Въпреки ниските добиви, разходите по прибиране на ореха остават. "Как да обясня, че от това дърво, като мине машината и събори ореха, от него паднат да речем 50 кг. Разходът за тези 50 кг е един. А тази година пада 1 кг и разходът е същият", обяснява Георги Василев.
И тук идва въпросът за качеството. "Българските орехи и българските сортове орехи например сорт Шейново, сорт Дряновски, Извор 10, Силистренски, Пловдив и така нататък, това са сортове, които са с високо маслено съдържание. Тези прословути омега 3, омега 6 мастни киселини, които се съдържат в тях, те се съдържат в мазнините им. Мазнините в българските орехи са 68-75%. Тази мазнина, този вкус и качества, които ги имат орехите в България, аз поне не съм опитвал по-вкусни от тях. Нито от Чили съм опитвал по-вкусни, нито от Калифорния, за Китай изобщо не коментирам. Българският орех определено е суперхана", казва Георги Василев.
Още от категорията
/
В полза на български и чуждестранни инвеститори: Създадоха първата Интерактивна инвестиционна карта на България
17.10
Грандиозният проект в Гърция, който привлече над 17 хил. купувачи от 110 държави, сред тях и българи
08.10
Търговците имат право да откажат плащане с повече от 50 монети, независимо от тяхната стойност
08.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Евростат сложи по-голяма част от България в тъмната част на карта...
21:15 / 17.10.2025
НС не работи вече трети ден - гражданите не могат да кажат пробле...
21:14 / 17.10.2025
АМ "Тракия" отново е в пълен застой
20:12 / 17.10.2025
Доц. Мангъров: Ваксинирайте се срещу грип, не срещу COVID-19
19:24 / 17.10.2025
"Заплаши да си тръгне и отмени обяда": Тръмп е повишил глас на Пу...
18:27 / 17.10.2025
Министър Петър Дилов: Южна Корея е ключов търговски и икономическ...
15:43 / 17.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.