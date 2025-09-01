ЗАРЕЖДАНЕ...
Производител: Задължително ще трябва да вдигнем още цените
Рекордното покачване на цените на какаовите зърна и какаовото масло се дължи на крайно лошите климатични условия и нашествието на вредители в страните от Западна Африка, които осигуряват около три четвърти от световните доставки на какао. Европейските държави са напълно зависими от вноса на какао, което обяснява увеличението на цените в Евросъюза с над 16% за последната година.
Владимир Иванов, председател на Комисията по стоковите борси и тържищата, обяснява пред БНТ:
"Процесът започна от 2 и стигна до 10 долара. Сега има стабилизиране на равнищата около 7 – 7,50 долара. Също така има по-добри данни за климата в Азия и Африка, основните производители."
Въпреки по-високите цени, потреблението на шоколад у нас не намалява, твърдят производителите. Семейство Нецовски, които произвеждат над 150 вида шоколад, споделят, че са се опитали да задържат цените за повече от година, като са купили няколко тона шоколад.
Цветослав Нецовски, производител на шоколади, казва:
"Когато поскъпна какаото, всички увеличиха цените. Ние се опитахме да задържим цените, но те не се върнаха, а дори се покачиха още повече. Задължително ще трябва да вдигнем цените."
През последната година семейството е увеличило цените с около 20% и е намалило грамажа на шоколадите с по 70 г, за да останат достъпни за повече хора.
Нецовски обмислят и износ на шоколад за европейските пазари, където продуктите им се продават значително по-скъпо.
"Ако у нас килограм шоколад е 60 лв., в Швейцария цената му е 95 евро за килограм," коментира Цветослав Нецовски.
Анализаторите са разделени относно бъдещите тенденции.
Владимир Иванов обяснява:
"В момента се наблюдава стабилизация на производството. Ако тя продължи и климатът в страните производители бъде благоприятен, можем да очакваме стабилизиране на пазара и евентуално поевтиняване в следващите 6-7 месеца."
Все пак, други експерти предупреждават, че цените на какаото и шоколада зависят и от фактори като мита и технологичните разходи за производство. Това означава, че за известен период потребителите ще трябва да плащат по-високи цени за любимия си шоколад.
