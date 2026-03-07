Производителите на мебели у нас очакват ръст на цените с 3–5%
© NOVA
В една от големите мебелни компании в Русе мениджърът по човешки ресурси Христо Дъров посочи, че ръстът в поръчките за 2025 г. се очаква да надхвърли 15%. "Много хора купуват имоти, които трябва да бъдат обзаведени. Това движи пазара“, обясни пред NOVA той.
От компанията прогнозират скок на цените на мебелите с 3–5% заради повишените заплати, по-скъпи материали и логистични разходи, както и новите директиви на ЕС за проследимост на дървесината.
Сроковете за доставка зависят от поръчката – за серийно производство срокът е между една и две седмици, а за специализирани мебели може да се удължи до 30–40 дни.
Основен проблем в бранша е недостигът на работници. В компанията в Русе са решили този проблем чрез внос на кадри от седем държави, включително Бангладеш, Индия, Непал, Пакистан, Уганда и Нигерия. Дъров уточни, че чуждите работници се справят добре и компанията не разчита изцяло на тях, като същевременно въвежда автоматизация и нови технологии.
За тази година водещи са натуралните цветове и семплите форми. Популярни са минималистичните мебели и практичните решения, с пясъчни тонове, комбинирани с акценти в зелено или наситено синьо. В иновациите влизат и фолирани покрития на кухненски елементи, които не оставят отпечатъци след допир.
Още от категорията
/
Плащаме надценка за млечните продукти с до 125% над европейските цени, ако купуваме от производител ни излиза два пъти по-евтино
10:06
Финансист: Какво би станало, ако след три месеца цената от 85 е 120 долара, а ние не сме купили и чакаме да ни свърши евтиният петрол?
05.03
Икономист: Огромна част от бизнесмените, купували скъпи имоти, закъсват тежко и започват да продават агресивно
02.03
Работодателите скочиха срещу промени, които ще попречат на интеграцията на чужденците в нашата икономика
25.02
Хотелиер: Никой не помисли за нас. Между 3% и 5% имаме печалба, след като махнем всички разходи
19.02
Икономист: Работодатели, за да не повишите заплатите, наемате хора, които не могат да разчетат адрес на български
17.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Европейска държава ще реши дали да възобнови преговорите за членс...
22:08 / 06.03.2026
Доц. Чолаков за сериозните кадрови промени: Много се увличат
22:08 / 06.03.2026
Почти две години Александър Макулев, открит мъртъв на Околчица, н...
21:00 / 06.03.2026
Военният конфликт в Близкия изток удари сериозно туристическия бр...
21:00 / 06.03.2026
Земетресение в Южна България
20:58 / 06.03.2026
Румен Петков за назначаването на охрана на Теодора Георгиева: Неч...
20:03 / 06.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.