Производителите на плодове и зеленцуци искат спешна среща с новия министър –продължава източването на европейски и национални средства
© ФОКУС
Вместо да бъде приета системната реформа за създаване на цифров географски регистър и реална инвентаризация на трайните насаждения, Народното събрание прие единствено технически текст, свързан с подаването на заявления без квалифициран електронен подпис.
Това не решава същинския проблем в сектор "Плодове и зеленчуци“.
БКПЗ е единствената организация в България с широко представителство на интересите на производителите на плодове и зеленчуци. Нашата работа е прозрачна и отговорна и всяко действие е продиктувано от грижата за запазване на сектора и за производството на качествени, конкурентоспособни български продукти.
Един от ключовите фактори за устойчиво и конкурентно производство – наред с напояването, работната ръка и лоялната конкуренция – е адекватната, достатъчна и навременна финансова подкрепа към реалните земеделски производители със средства от ЕС и националния бюджет.
Подпомагането трябва да достига до реално работещите стопани, а не до фиктивни площи.
През 2025 г., при пролетните измръзвания на трайните насаждения, БКПЗ подкрепи инициативата на МЗХ за проверки на агротехническото състояние на градините, така че компенсации да бъдат изплатени само за реално съществуващи площи.
По същата причина подкрепихме и законодателните изменения за създаване на цифрови географски данни и инвентаризация на трайните насаждения, оранжериите и парниците – текстове, които бяха отхвърлени от 51-вото Народно събрание без ясни мотиви.
За съжаление, имаме обосновани съмнения, че продължава източването на европейски и национални средства чрез фиктивни трайни насаждения – включително отдавна изсъхнали или реално несъществуващи градини.
Секторът говори за явление, което на жаргон се нарича "субсидиевъдство“ – заявяване на площи единствено с цел получаване на подпомагане.
Още по-притеснително е, че заявителите на подобни площи вероятно участват и в други интервенции – обвързано подпомагане, еко схеми, биологично производство и др., което означава риск от злоупотреби в значителен размер.
В тази връзка БКПЗ официално настоява за спешна среща със служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов, на която да получим:
· Детайлна информация за площите с трайни насаждения по видове култури, получили подкрепа по държавната помощ за пропаднали площи вследствие на неблагоприятни климатични събития
· Данни за заявените площи по помощта за измръзвания, които при проверка са установени като недопустими
· Актуална информация и план за изплащане на втората част от компенсациите по втора група култури, включително средствата от Европейския фонд за гарантиране на земеделието в размер на 7 400 000 евро и националния бюджет
· Конкретни мерки за повторни проверки и пресичане на злоупотреби
Сектор "Плодове и зеленчуци“ няма да приеме повече половинчати решения.
Българските производители очакват прозрачност, справедлив контрол и защита на публичния ресурс.
Още по темата
/
Костадин Ангелов: В политическата формация не е постъпвала информация за напускането на Делян Добрев
15.02
Разместване в БСП-ОЛ! Наталия Киселова става председател, Драгомир Стойнев и Кирил Добрев са премахнати от постовете си
11.02
Още от категорията
/
Зорница Илиева: Разделението сред обществото в Турция е стигнал етап, в който не се знае как ще избухне
19.02
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19.02
Психолог за идеята за видим регистър на педофилите: Публично линчуване по никакъв начин няма да доведе до спад
19.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Брендо остава в затвора
14:08
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.