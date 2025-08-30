ЗАРЕЖДАНЕ...
Прокуратурата поиска постоянен арест за Паскал, адвокатът му: Няма да може да се лекува, а ще го ядат дървениците!
©
Според държавното обвинение е възможно той да се укрие или да извърши друго престъпление. Прокуратурата се аргументира с това, че Паскал е бил обявен за общоевропейско издирване, а той се е укрил в Сърбия.
Защитата на Паскал пък заяви в съдебната зала, че прокуратурата "премълчава“ желанието на Паскал да съдейства на българските власти по разследването. Адвокат Димитър Марковски поиска клиентът му да бъде пуснат с парична гаранция. Това е втората най-лека мярка за неотклонение след мярка - подписка.
Основният аргумент - влошеното здравословно състояние на Никола Николов, предаде bTV.
По думите на адв. Марковски в следствения арест Паскал няма да може да се лекува, а ще го "ядат дървениците".
Пред съда самият Паскал, заяви:
"Искам по-лека мярка за неотклонение, за да си направя операция в Германия“.
По-късно днес се очаква да стане ясно решението на съда.
Още по темата
/
Сърбия ни предаде Паскал
27.08
Още от категорията
/
Калин Стоянов с остра реплика към Иван Демерджиев: Той е последният човек, който ще ми дава съвети!
14:39
Държавата ще търси мнението на животновъдния бранш за ваксинирането на дребните преживни животни
29.08
Опрометристи на среща със здрасните власти заради готвени промени в закона и нов медицински стандарт
29.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.