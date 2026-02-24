Прокуратурата проверява Емил Дечев за оказван натиск по случая "Петрохан"
©
На 23.02.2026 г. в СГП е заведен сигнал от народни представители от 51. НС, с твърдение за упражнен институционален натиск и "пряка намеса в обективната работа“ на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства, придобили публичност като "Петрохан“ и "Околчица“. Сигналът е бил разпределен на наблюдаващ прокурор съобразно принципа на случаен подбор.
По-късно същия ден в СГП са постъпили сигнали от двама високопоставени представители на МВР за упражнен натиск от страна на служебен министър на вътрешните работи (бел. ред. Емил Дечев). Поради идентичността на твърденията тези сигнали са били присъединени към преписката, заведена по първия сигнал.
На основание чл. 145 от Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка, доколкото СГП е длъжна да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление, когато е сезирана с твърдения за такова.
Предварителната проверка е възложена на ГДБОП-МВР в изпълнение на разпоредбите на действащото българско законодателство.
Още по темата
/
Емил Дечев: Този сценарий за филм на ужасите няма да ме изплаши, Сарафов филмира много хора с "Петрохан"
12:13
Емил Дечев: По никакъв начин няма да се меся, но и не съм се месил в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица"
23.02
Министърът на вътрешните работи се среща с екипите по разследването на "Петрохан" и "Околчица"
23.02
"Дечев привиквал ли е днес полицаите, ангажирани със случая "Петрохан"? Слави Трифонов с въпроси към МВР
22.02
Проф. Николай Овчаров разкри дали случаят "Петрохан" има пряко отношение към българската история
22.02
ИТН настоява за проверка на вътрешния министър Дечев и твърденията за поискани оставки във връзка с казуса "Петрохан"
21.02
Токсиколог за медикамента, открит в кръвта на Калушев: В миналото той се е използвал за лечение
21.02
Още от категорията
/
Брендо остава в затвора
20.02
Експерт по национална сигурност: Ивайло Калушев е постъпил като истински агент на контраразузнаването
20.02
Проф. Станимир Карапетков: Експертизата по делото "Сияна" е изготвена по "най-съвременна методика"
19.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.