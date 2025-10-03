ЗАРЕЖДАНЕ...
Прокуратурата разпита отново "дясната ръка" на кмета на Варна, Диан Иванов е дал нови показания
От два месеца Иванов твърди, че е бил заплашван от антикорупционната комисия и е свидетелствал под натиск. Мнението на прокуратурата досега беше, че върху Иванов може да е оказан натиск от обвиняемите, щом се отказва от първоначалните си показания.
Вчера той обаче е дал нови показания, стана ясно по време на делото, което се проведе днес.
Иванов подробно е разказал защо е подписал протокола от 9 юли. Според защитата Иванов е потвърдил, че при първото снемане на неговите показания, те са дадени под натиск.
