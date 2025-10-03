Бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов е разпитан повторно от прокуратурата. Това стана ясно в Софийския градски съд по делото за мерките за неотклонение на общинските съветници общинските съветници от ПП-ДБ Йордан Кателиев и Николай Стефанов.От два месеца Иванов твърди, че е бил заплашван от антикорупционната комисия и е свидетелствал под натиск. Мнението на прокуратурата досега беше, че върху Иванов може да е оказан натиск от обвиняемите, щом се отказва от първоначалните си показания.Вчера той обаче е дал нови показания, стана ясно по време на делото, което се проведе днес.Иванов подробно е разказал защо е подписал протокола от 9 юли. Според защитата Иванов е потвърдил, че при първото снемане на неговите показания, те са дадени под натиск.