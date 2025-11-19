За случая съобщиха от полицията по-рано днес.
На 19.11.2025 г. Б.Ц. е привлечен като обвиняем за това, че в същия ден в Две могили е извършил действия с цел да възбуди полово желание без съвкупление по отношение на 82-годишна жена, чрез употреба на сила, като деянието представлява особено тежък случай. Извършителят е осъждан многократно. Само преди една година е изтърпял ефективна присъда от 20 години лишаване от свобода за грабеж с убийство. Преди това е бил осъждан за кражби и закани с убийство. Възрастната жена е живеела сама в дома си, където е била нападната между 2 и 3 часа през нощта. В момента е настанена в болницата за изследвания и лечение.
С постановление на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура-Русе, на 19.11.2025 г., Б.Ц. е задържан за срок до 72 часа и предстои внасяне в съда на искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо обвиняемия.
Към настоящия момент по делото са извършени два огледа, разпитан е свидетел и е назначена съдебномедицинска експертиза.
Действията по разследването продължават под ръководството на Районна прокуратура-Русе.
