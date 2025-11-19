Прокурори и нотариуси ще борят заедно документните и имотни измами
©
Споразумението предвижда съвместни действия в областта на превенцията, професионалното обучение, обмена на експертиза и усъвършенстването на добрите практики, като целта е да се укрепи институционалното доверие и да се намали рискът граждани да станат жертва на злоупотреби.
"Прокурорите и нотариусите имат различни роли в правната система, но общата ни кауза е ясна — защита на гражданите. Обединяването на усилията ни е най-силният инструмент за превенция, защото позволява опитите за измами да бъдат пресичани още преди да се случат“, това заяви Елица Калпачка. Новото партньорство създава условия за по-ефективно взаимодействие между двете съсловни организации, по-добра координация и по-висока обществена информираност.
Асоциацията на прокурорите и Камарата на нотариусите подчертават, че обединяването на усилията им е важна стъпка към последователна, професионална и навременна защита на гражданите от имотни и документни измами, които продължават да представляват сериозен обществен риск.
Още от категорията
/
Икономист: Гръцкият домат, пътувал 1500 км, изглежда по-евтин в България заради нерегулирани кантари
09:51
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:24
Сондаж на "Мяра": 74,8% от участвалите одобряват да се забрани на лица под 15 годишна възраст да използват социални мрежи
20.11
Голям проблем пред собствениците на земеделски земи: Предлаганите промени според тях са противоконституционни
20.11
Проф. Ива Христова: Антибиотичната резистентност и вътреболничните инфекции продължават да бъдат сериозен проблем у нас
20.11
Кирил Петков: Слави написа поредния си "мъжествен" пост срещу жената, която го осъди за предишните му комплексарски творби
20.11
Д-р Стефан Иванов: Тази година финансово е много трудна за хората, начело на образователни институции
20.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Бивш социален министър: Проблемният фонд в социално-осигурителнат...
22:31 / 20.11.2025
Пламен Милев: Младите хора искат да изхарчат пари, които нямат. С...
21:11 / 20.11.2025
Актуални теми
elma
на 19.11.2025 г.
Че нотариусите са намесени в далаверите с имотни измами, а сега ще ги борят! Трай, коньо, за зелена трева!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.