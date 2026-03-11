Андрей Янкулов за определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Мотивът - министърът няма право да прави такова искане, тъй като се касае за изпълняваш функциите, а не за титуляр, съобщава NOVA.
Миналата седмица по искане на Янкулов с този казус се зае Пленумът на ВСС. След 6-часово заседание те прецениха, че подобни въпроси са в компетенциите на ресорната колегия.
Преди година именно представителите на държавното обвинение във ВСС излязоха със становище, че Борислав Сарафов е в заварено положение. Според тях за него не се отнася правилото, че може да остане на поста главен прокурор не повече от 6 месеца.
Преди днешното заседание Андрей Янкулов направи коментар пред журналисти. "До момента като че ли поведението на Прокурорската колегия показва нежелание да се занимава с този въпрос. Така имаме 3 години Сарафов временен главен прокурор, без яснота кога ще приключи този мандат", заяви той.
Прокурорската колегия няма да разгледа искането за смяна на Борислав Сарафов
©
Още по темата
/
Адвокат Марковски за протестите срещу Сарафов: Опасно е, ако в съдебната система навлезе "улично правосъдие"
27.02
Още от категорията
/
Комисията по отбрана одобри удължителния закон за бюджета и заем от над 3 млрд. евро за модернизация на армията
16:19
Павела Митова отказа да свика извънредно заседание на енергийната комисия: Имам страшно много резерви
15:46
ЦИК: Консултациите за съставите на СИК да започнат не по-рано от 12 март, за да се избегнат масови смени на членове преди изборите
12:13
Румен Христов: Не съм привърженик на масовите чистки. В държавната администрация има професионалисти
11:13
Сарафов: Ние съзнаваме своята отговорност и дълг пред обществото, няма да се поддадем на провокации
11:03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.