Андрей Янкулов за смяна на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор.
Искането беше препратено към колегията по компетентност от ВСС, който остави без разглеждане предложението на служебния правосъден министър.
Сарафов е изпълняващ функциите главен прокурор от юни 2023 г.
Прокурорската колегия решава дали да смени и.ф. главен прокурор
