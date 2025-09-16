ЗАРЕЖДАНЕ...
Прокурорският син от Бургас, хванат с марихуана, остава за постоянно в ареста
Прокуратурата ще внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“, уточняват от държавното обвинение.
Разследването е за отглеждане на растения от рода на конопа в нарушение на закона и за държане без надлежно разрешително на високорисково наркотично вещество – марихуана.То се води от варненската прокуратура.
При операцията в село Драка бе открита оборудвана оранжерия. В нея са се отглеждали множество растения от рода на конопа, информира БНТ.
При извършените претърсвания е намерена и иззета суха тревиста маса.
Разследването по досъдебното производство е в начален етап, уточняват от Прокуратурата.
До момента са извършени множество процесуално-следствени действия – оглед, претърсвания, изземвания, разпити.
Предстои извършване на още действия по разследването, в това число и назначаване на ботаническа и физико-химическа експертизи за прецизиране на обвиненията.
