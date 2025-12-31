Пролетни температури и сняг в следващите дни
Ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Ще е почти без валежи, само на отделни места, с по-голяма вероятност в петък, са възможни незначителни краткотрайни превалявания.
В районите, защитени от вятъра, главно в западната част на Горнотракийската низина сутрин ще бъде мъгливо, а дневните температури ще остават по-ниски.
В началото на следващата седмица ще има повече и по-значителни увеличения на облачността, повишава се вероятността за валежи. В Източна България ще духа силен югозападен вятър и остава топло за периода.
