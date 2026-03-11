Пролетта вече е тук – и този път тя пристигна и на крилете на египетските лешояди. Днес преди обед първият египетски лешояд за тази година се завърна в България. В Източните Родопи и в някои части на Балканския полуостров, като Гърция и Албания, за предвестник на пролетта се смята не само щъркелът, но и египетският лешояд. Ето защо вече можем спокойно да свалим мартеничките си, пролетта е тук. Това съобщават от Българското дружество за защита на птиците.Първенецът и тази година е Зара, която е излюпена и отгледана в Спасителния център за диви животни "Зелени Балкани" и освободена в природата от БДЗП през 2020 г. в рамките на програмата за подсилване на вида в България.Вече шест години живее свободно в дивата природа и оттогава нейният живот се следи отблизо благодарение на GPS предавателя, с който я е маркирал екипът на БДЗП. За това време Зара успя да сформира двойка в природата и вече два пъти остави поколение. Интересното е, че и миналата година именно тя беше първият египетски лешояд, завърнал се у нас, но тогава пристигна пет дни по-късно – на 15 март.Повечето египетски лешояди се завръщат в България след 20 март, с настъпването на астрономическата пролет. Очевидно обаче Зара няма търпение да се прибере у дома. По данни на БДЗП, по време на пролетната си миграция, тя е изминала близо 4000 километра за 24 дни придвижвайки се от Судан до България.Египетският лешояд е най-застрашеният вид лешояд в Европа. На Балканския полуостров днес гнездят едва около 55 двойки, като приблизително 35 от тях са в България. Това прави страната ни най-важното място за опазването на този световно застрашен вид в региона.