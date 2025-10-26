На 26 октомври (неделя) за провеждане на "Колоездачна обиколка на Варненското езеро“ временно ще се променя организацията на движение по част от републиканската пътна мрежа в област Варна, съобщават от АПИ.– Предвижда се от 08:55 ч. до 09:25 ч. да бъде спрян трафикът по път I-9 Аспарухов мост.– Между 9:30 ч. и 12:50 ч. поетапно на интервали ще бъде спирано преминаването по третокласния път III-9004 Варна - Белослав.– Трафикът по път III-2008 кв. "Повеляново“ – Езерово – Варна ще бъде ограничен от 14:30 ч. до 15:10 ч.– Движението по първокласния I-2 от начало град Варна до магазин "Айко“ ще бъде спряно от 15:10 ч. до 16:00 ч.Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропуснато. Трафикът ще се регулира от екипи на "Пътна полиция“.Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.