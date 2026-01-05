Промени в заплащането на нощния труд
Измененията са свързани със синхронизирането на нормативния акт със Закона за въвеждането на еврото в България и въвеждането на единната европейска валута в страната ни.
В досегашните разпоредби на Наредбата бе регламентирано, че заплащането за всеки отработен нощен час или част от него между 22:00 ч. и 6:00 ч. е в размер не по-малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата, но не по-малко от един лев.
В евро ще бъде преизчислено и заплащането за образователна и научна степен "доктор“ или за научна степен "доктор на науките“. Ще се превалутира и заплащането за времето, през което работникът или служителят е на разположение на работодателя, но е извън територията на предприятието, пише Dariknews.bg.
Шефът на една от големите търговски вериги: Няма чужди евроцентове! Няма значение в коя държава са направени!
09:47
Конституционалист: Има въпроси, които могат да бъдат предмет на референдум, а и такива, които не могат
03.01
Омбудсманът Велислава Делчева: Не бих се съгласила да стане служе...
22:22 / 04.01.2026
Почина Румен Родопски. Един голям глас замлъкна завинаги
21:57 / 04.01.2026
Жена със заплата от 620 €: Нищо не остава
20:42 / 04.01.2026
Важно за шофьорите: Зимни условия и ограничения по пътищата в стр...
19:08 / 04.01.2026
Скандално разкритие: Дом за "платена любов" на метри от Народното...
18:14 / 04.01.2026
Божанов за казуса с Венецуела: България не трябва да стои в ъгъла...
16:43 / 04.01.2026
