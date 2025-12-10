Променя се утвърденият максимален размер на ангажиментите за разходи по бюджета на МВР за 2025 година
©
Постановлението е във връзка със сключени през 2025 г. договори, обезпечаващи дейностите на МВР, в т.ч. Медицинския институт на МВР и Главна дирекция "Гранична полиция“, второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи.
Увеличението на максималния размер на ангажиментите за разходи ще позволи на МВР да осигури устойчивост на основните дейности, изпълнявани от министерството.
Още по темата
/
Росен Желязков: Демокрацията изисква да чуваме различното мнение, дори когато то не ни харесва
15:10
Министър Мундров: Само чрез споделяне и активна комуникация можем да преборим киберзаплахите и да изградим устойчива цифрова Европа
06.12
Министерството на културата: Предприети са последователни действия за прекратяване на установените неправомерни практики
05.12
Желязков и италианският премиер Джорджа Мелони договориха провеждането на междуправителствена среща през март
01.12
Борислав Гуцанов пред Съвета на ЕС: Трябва да намалим административната тежест за малките и средните фирми
01.12
Министерството на туризма открива най-големия форум за българско вино, очаква се рекорден интерес
28.11
Още от категорията
/
Ивайло Мирчев: РЗИ бяха изпратени умишлено, за да отстранят допълнителна мобилна клетка на протеста
18:33
Министерски съвет задвижи процедурата по изграждане на жп връзка между България и Република Северна Македония
16:37
Икономисти: При амбицията разходите да се задържат над 40% от БВП, повишаването на данъците става неизбежно
15:20
Илияна Йотова: Поправките в Наказателния кодекс и Закона за защита от домашно насилие очевидно не променят статистиката
13:57
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.