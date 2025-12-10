Министерският съвет прие Постановление за извършване на промяна на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 г. по бюджета на Министерството на вътрешните работи (МВР).Постановлението е във връзка със сключени през 2025 г. договори, обезпечаващи дейностите на МВР, в т.ч. Медицинския институт на МВР и Главна дирекция "Гранична полиция“, второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи.Увеличението на максималния размер на ангажиментите за разходи ще позволи на МВР да осигури устойчивост на основните дейности, изпълнявани от министерството.