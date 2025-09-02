ЗАРЕЖДАНЕ...
Променят движението в тунела на магистрала "Тракия"
За изпълнение на планираните дейности от 20 ч. на 3 септември до 6 ч. на 4 септември временно ще бъде ограничено преминаването през тръбата за Бургас.
През следващата нощ от 20 ч. на 4 септември до 6 ч. на 5 септември в същата тръба ще се боядисват стените.
Докато се изпълняват предвидените дейности през нощта трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за София.
Периодичното почистване на съоръженията е важно за безопасността на движение и по-добрата видимост на шофьорите.
