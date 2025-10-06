ЗАРЕЖДАНЕ...
Променят организацията на движение в участък на АМ "Хемус"
©
В същия период ще се работи и на две отсечки от второкласния път II-81 София – Монтана, от км 0 до 5-и км и между 8-и и 51-ви км. Маркировка ще се полага и по път II-82 София - Костинброд в трасето между 62-ри и 80-и км.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
Още от категорията
/
Земетресение в България!
11:43
Атанас Марков: Не трябва да се вменява вина на организаторите на автомобилното състезание във Варна
10:24
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.